Mlađi od 16 u Australiji više ne mogu da koriste društvene mreže: Od danas važi potpuna zabrana

Mnogi tinejdžeri u Australiji jutros su se probudili i otkrili da su im nalozi na društvenim mrežama deaktivirani, a novi zakon izazvao naišao je na brojne polemike i negodovanja.

Izvor: leungchopan/Shutterstock

Australija je od danas postala prva država na svijetu koja je uvela potpunu zabranu korišćenja društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina, a premijer Entoni Albaneze izjavio je da je "ponosan što je premijer Australije". Zabrana obuhvata najpopularnije platforme, uključujući Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X (nekadašnji Tviter) i Snapchat. Vlada poručuje da je cilj zaštita mladih od štetnog sadržaja, dok kritičari upozoravaju da bi mjera mogla dovesti do izolacije djece i njihovog preusmjeravanja ka neregulisanim dijelovima interneta, prenosi BBC.

Za mnoge tinejdžere šok

Mnogi tinejdžeri su se jutros probudili i otkrili da im nalozi više ne postoje, dok drugi tvrde da su već pronašli način da zaobiđu zabranu. Mišljenja su podijeljena.

Četrnaestogodišnja Moli iz Brizbejna smatra da je rešenje štetno:

"Protiv sam ove zabrane jer vjerujem da nije dobro osmišljena i da će napraviti više problema nego koristi. Ključ je u edukaciji, a ne u restrikcijama.“

Njenoj vršnjakinji Sofiji zabrana je takođe smetala, ali smatra da može imati pozitivan uticaj:

"Odjavljena sam juče u 14.30, bilo je iznenada. Ipak, mislim da će zabrana podstaći više druženja uživo."

Petnaestogodišnji Tajson sumnja u efikasnost zakona:

"Upravo oni koje pokušavate da sklontite biće prvi koji će pronalaziti način da to zaobiđu.“

Za Breanu (15), koja živi na farmi 30 kilometara od najbližih prijatelja, društvene mreže su jedini način komunikacije tokom raspusta. Ona smatra da bi zabrana mogla da je potpuno izoluje.

Reakcije roditelja i stručnjaka: "odbrana od korporacija" ili "okrutan potez".

Roditelji su takođe podeljeni. Osnivač organizacije Heads Up, Deni Elači, podržava zabranu tvrdeći da se pojedinci ne mogu sami suprotstaviti velikim tehnološkim kompanijama.

"Telefoni i platforme dizajnirani su da izazovu zavisnost. Nijedan roditelj na svijetu ne može pobediti korporacije vredne bilione dolara", kaže on.

S druge strane, majka dvoje djece, Keli Halidon, smatra da je ovakva odluka „okrutna“, naročito jer stupa na snagu neposredno pred školske praznike i Božić.

"Oduzima autonomiju i glas hiljadama maloljetnika i potkopava njihovu sposobnost da učestvuju u savremenom društvenom životu", navodi ona.

Stručnjaci su jednako podijeljeni. Klinički psiholog dr Rejčel Marihi upozorava da, iako društvene mreže mogu izazvati poremećaje spavanja i negativnu sliku o sebi, one mnogima predstavljaju ključnu podršku – posebno mladima iz LGBTQ+ zajednice ili mladima sa invaliditetom.

"Ako im to oduzmemo, moramo imati alternativu", ističe ona.

Suprotno mišljenje izneo je klinički psihijatar dr Kristijan Hajm, koji smatra da će zabrana "bukvalno spašavati živote":

"Nažalost, imao sam mlade pacijentkinje koje su izgubile život zbog sadržaja sa platformi koje su sada dio zabrane.“

Provedba zakona i pokušaji zaobilaženja

Neposredno nakon stupanja zabrane na snagu, nezadovoljni tinejdžeri preplavili su TikTok nalog premijera Albanesea, hvaleći se da i dalje imaju pristup aplikacijama. Ministarka komunikacija Anika Vels upozorava da će se "rupe u sistemu“ ubrzo zatvoriti.

"To što su je možda izbegli danas, ne znači da će je izbeći sledeće nedjelje ili narednog mjeseca", poručila je ona, naglašavajući da je teret sprovođenja zakona na samim platformama, koje će morati da provjeravaju naloge.

U međuvremenu beleži se nagli porast instaliranja manje poznatih aplikacija kao što su Lemon8 ili Yope, ali regulatori podsećaju da se zakon odnosi na sve društvene mreže, velike i male. Platforma X potvrdila je da će se pridržavati zakona, iako se njen vlasnik Ilon Mask ranije protivio zabrani.

Šta je sa turistima i stranim učenicima?

Zakon se primjenjuje na sve koji redovno borave u Australiji i, što znači da kratkotrajni turisti neće imati problema s pristupom svojim nalozima. Međutim, djeca sa privremenim vizama, poput međunarodnih učenika, mogla bi biti podvrgnuta provjerama godina života, a njihovi nalozi mogu biti blokirani ako se utvrdi da se duže nalaze u zemlji.

U slučaju pogrešne procjene, platforme će biti odgovorne za reaktiviranje naloga, kao i za moguće kazne.

(BBC News/Mondo)