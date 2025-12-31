logo
NIS dobio produženu licencu za rad!

NIS dobio produženu licencu za rad!

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Vašingtonska administracija produžila je operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS) do 23. januara, javio je RTS pozivajući se na svoja saznanja.

Produžena operativna licenca za NIS Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema saznanjima "RTS-a", Sjedinjene Američke Države produžile su operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za rad do 23. januara 2026. godine. Poslije 84 dana američkih sankcija (od 9. oktobra ove godine), produžena je operativna licenca za rad do 23. januara.

Prema daljim saznanjima Javnog servisa, odluka je usljedila nakon današnjeg razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Stejt Departmentom i OFAC-om.

(RTS/MONDO)

NIS licenca Srbija

