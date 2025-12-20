logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić o sankcijama NIS-u: "Korak smo bliže rješenju ove komplikovane situacije"

Vučić o sankcijama NIS-u: "Korak smo bliže rješenju ove komplikovane situacije"

Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na situaciju u vezi sa sankcijama NIS-u.

Vučić o sankcijama NIS-u Izvor: PrvaTV/Printscreen, Vladimir Tereshkov/Shutterstock

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas na svom Instagram profilu, i poručio da je ponosan na građane i na snagu države koja je, uprkos izuzetno složenim okolnostima, uspjela da očuva stabilnost energetskog sistema i nakon više od 70 dana bez dotoka nafte.

"Ponosan sam na građane i na snagu države koja više od 70 dana, bez kapi nafte, uspijeva da održi punu stabilnost našeg energetskog sistema. Poslije važnog sastanka koji smo danas imali, vjerujem da smo za korak bliže rješenju ove izuzetno komplikovane situacije“, kazao je Vučić.

Vučić je takođe istakao da je danas održan važan sastanak na kojem su razmatrani naredni potezi u vezi sa energetskim snabdijevanjem, ističući da vjeruje da je Srbija sada korak bliže rješenju izuzetno komplikovane situacije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić NIS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ