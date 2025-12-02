logo
Refinerija u Pančevu pred zaustavljanjem: SAD nisu odobrile licencu za snabdijevanje NIS-a naftom

Refinerija u Pančevu pred zaustavljanjem: SAD nisu odobrile licencu za snabdijevanje NIS-a naftom

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nema dobrih vijesti po pitanju Naftne industrije Srbije (NIS) jer iz SAD nije stigao pozitivan odgovor o produženju licence, zbog čega će Rafinerija u Pančevu najkasnije do prekosutra prestati sa radom.

SAD nisu odobrile licencu za snabdijevanje NIS-a naftom Izvor: Adam Radosavljevic/shutterstock

On je naveo da zbog izostanka pozitivne odluke iz SAD o produženju licence za rad NIS-a nije samo razočaran nego i iznenađen, jer ne zna šta su time dobili.

Vučić je novinarima u Palati Srbija nakon sastanka sa timovima za energetsku stabilnost rekao da je nedvosmisleno jasno da Rusi ne žele da prodaju NIS i da je u pitanju politika, što je njihovo pravo, jer su oni vlasnici.

"Druga je stvar što mi imamo mnogo muka zbog toga, ali i zbog toga što Amerikanci imaju geopolitičke interese i za sada samo Srbija strada. Ali, videćemo, kako će dalje da bude", naveo je Vučić.

On je najavio da će država nastaviti da se bavi uvozom naftnih derivata, te dodao da su skladišta puna, ali da ima problema.

"Prvi je to što Janaf /Jadranski naftovod/ nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena Rafineriji nego našim robnim rezervama. Ali, oni nisu želeli da poveruju da mi to nećemo dati NIS-u, iako imaju posmatrače i monitoring da vide da ćemo tu naftu uskladštiti u Robne rezreve Srbije, a ne da je dajemo NIS-u. Oni su to odbili", naveo je Vučić.

Prema njegovim riječima, oni time poručuju da nije samo NIS pod sankcijama nego cijela Srbija dok Amerikanci ne kažu drugačije.

"Stvarne posledice su to da će ministar rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obavestiti NIS da nema nagoveštaja će SAD dati licencu za rad Rafinerije. To će prouzrokovati prestanak rada Rafinerije, da li danas, sutra ili prekosutra, to će oni odlučiti", rekao je Vučić.

