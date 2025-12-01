Aleksandar Vučić o NIS-u: "Nema lijepih vesti i ne očekujem ih, slijedi težak period"

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da nema novih informacija o NIS-u i da Srbiju očekuje težak period pred važan sastanak zakazan za sutra u 10.30.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nema nikakvih novosti o tome da li će Sjedinjene Države dati licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS), te da ne očekuje ni da će ih biti.

Vučić je najavio da će sutra biti održan sastanak na kojem će se spremiti naredni potezi.

"Nema lijepih vesti i ne očekujem ih. Težak period je pred nama, ali smo se pripremali", rekao je Vučić novinarima u Toliću kod Mionice.

Govoreći o lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju, Vučić je ocijenio da je na tim izborima SNS ostvario ubjedljivu pobjedu, ali da on nikada nije zadovoljan, jer uvijek želi više.

On je odbacio tvrdnje opozicije i pojedinih krugova u EU da se plaši republičkih izbora, navodeći da je Srbija danas i zvanično ušla u izbornu godinu.

"Izbori će biti najkasnije u roku od godinu dana. Sada ostaju samo pripreme i da vidimo da li će se najpre ići samo na parlamentarne ili zajedno na predsedničke i parlamentarne izbore", rekao je Vučić.

