logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandar Vučić o NIS-u: "Nema lijepih vesti i ne očekujem ih, slijedi težak period"

Aleksandar Vučić o NIS-u: "Nema lijepih vesti i ne očekujem ih, slijedi težak period"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da nema novih informacija o NIS-u i da Srbiju očekuje težak period pred važan sastanak zakazan za sutra u 10.30.

Vučić o NIS-u Izvor: Youtube/NISSrbija/Insajder/Printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nema nikakvih novosti o tome da li će Sjedinjene Države dati licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS), te da ne očekuje ni da će ih biti.

Vučić je najavio da će sutra biti održan sastanak na kojem će se spremiti naredni potezi.

"Nema lijepih vesti i ne očekujem ih. Težak period je pred nama, ali smo se pripremali", rekao je Vučić novinarima u Toliću kod Mionice.

Govoreći o lokalnim izborima u Mionici, Negotinu i Sečnju, Vučić je ocijenio da je na tim izborima SNS ostvario ubjedljivu pobjedu, ali da on nikada nije zadovoljan, jer uvijek želi više.

On je odbacio tvrdnje opozicije i pojedinih krugova u EU da se plaši republičkih izbora, navodeći da je Srbija danas i zvanično ušla u izbornu godinu.

"Izbori će biti najkasnije u roku od godinu dana. Sada ostaju samo pripreme i da vidimo da li će se najpre ići samo na parlamentarne ili zajedno na predsedničke i parlamentarne izbore", rekao je Vučić. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Vučić NIS Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ