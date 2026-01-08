Sud u Banjaluci: Ocu i sinu ukupno osam godina zatvora zbog brutalnog razbojništva u Gradišci

Ahmed Džananović (57) i njegov sin Almin Džananović (31) osuđeni su u Okružnom sudu Banjaluka na ukupno osam godina zatvora zbog razbojništva počinjenog u aprilu prošle godine.

Oni su upali u kuću H.B. u Gradišci, pretukli ga i oteli 20.000 dolara i ”folksvagen turan”.

Osuđeni su kao saizvršioci, Ahmed je dobio pet, a Almin tri godine zatvora.

Oštećeni H.B. je upućen da nadoknadu štete ostvaruje u parničnom postupku.

Optužnicu protiv njih podiglo je banjalučko Okružno tužilaštvo, a zajedno sa njima obuhvaćen je i Naim Talića (55) iz Jajca.

Oni su 2. aprila 2025. godine po prethodnom dogovoru ”golfom” došli do kuće H.B. u Gradišci.

Almin je ostao u autu da obezbjeđuje ulaz u kuću, dok su Ahmed, koji je bio maskiran kačketom i maramom, i Talić nasilno otvorili vrata.

"Po ulasku Ahmed je H.B. udario u glavu, od čega je on pao na pod. Zatim ga je udario metalnom šipkom, koju je našao u kući, udario po nozi i zaprijetio da će ga ubiti ako ustane. Za to vrijeme Talić je u kući pronašao torbicu u kojoj se nalazilo 20.000 američkih dolara i pasoš", navodi se optužnici.

Dodaje se da je potom Talić s torbicom izašao iz kuće i sjeo u ”golf” i zajedno sa Alminom pobjegao.

Ahmed je oštećenog stavio pod kontrolu i ispreturao stvari po kući, ukrao mobilne telefone i sa stola uzeo ključeve ”folksvagen turana”, te se odvezao do ulice Svetozara Markovića, gdje su ga čekali saučesnici. Tu je ostavio ”turan” i ključeve, nakon čega su pobjegli.