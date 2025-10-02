Optužena trojka za brutalno razbojništvo u Gradišci: Pretukli vlasnika, ukrali “Gucci” torbu sa 20.000 dolara i auto

Otac i sin Ahmed (56) i Almin (30) Džananović i Naim Talić (55) optuženi su za brutalno razbojništvo u aprilu ove godine u Gradišci, kada su pretukli vlasnika u njegovoj kući i ukrali 20.000 dolara i automobil.

Prema navodima iz optužnice događaj se desio 2. aprila ove godine u Gradišci, a trojka se zajedno i po prethodnom dogooru u automobilu “golf” dovezla do kuće vlasništvo oštećenog H.B.

“Almin Džananović ostao je u automobilu ispred kuće da obezbjeđuje ulaz, dok su Ahmed Džananović, koji je bio maskiran plavim kačketom i maramom na licu, i Naim Talić došli do ulaznih vrata kuće i nasilno ih otvorili. Kada su ušli, Ahmed Džananović je udario oštećenog rukom u glavu a kada je ovaj pao, udario ga je metalnom šipkom koju je pronašao u kući. Zaprijetio mu je da će ga ubiti ako ustane”, navodi se u optužnici.

Za to vrijeme je, dodaje se, Talić u kući pronašao i uzeo mušku smeđu torbicu marke „Gucci“u kojoj se nalazilo 20.000 američkih dolara i putna isprava na ime oštećenog.

“Potom se uputio ka vozilu„golf“ i zajedno sa Alminom Džananovićem napustio mjesto, dok je Ahmed Džananović, nakon što je stavio oštećenog pod kontrolu, izvršio premetačinu stvari po kući i ukrao mobilni telefon marke „samsung S23“ i mobilni telefon nepoznatog proizvođača, oba vlasništvo oštećenog, te sa stola uzeo ključeve vozila „VW touran“ koje je koristio oštećeni”, istaknuto je u optužnici.

Žrtvu je zaključao u kući, a sa mjesta događaja se udaljio njegovim vozilom „VW touran” i otišao do ulice Svetozara Markovića, gdje je ostavio vozilo i ključeve, a gdje su ga po prethodnom dogovoru čekala druga dvojica optuženih.

Policija u Gradišci je u 24 sata ekspresno riješila ovaj slučaj, identifikovali su i locirali osumnjičene, a uhapšeni su na području Banjaluke i Jajca.

U akciji su učestvovali i pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS, PU Banjaluka i PU Jajce.

