Uhapšen razbojnik iz Gračanice, prijetio radnici pištoljem i oteo 740 KM

Uhapšen razbojnik iz Gračanice, prijetio radnici pištoljem i oteo 740 KM

Autor Dušan Volaš
Kantonalno tužilaštvo u Tuzli predložilo je tuzlanskom Kantonalnom sudu da odredi pritvor Emiru Zahiroviću (32) iz Gračanice zbog sumnje da je prijetio pištoljem radnici u sportskoj kladionici kod Srebrenika i tražio da mu preda novac od pazara.

Pritvor za razbojnika iz Gračanice: Pištoljem prijetio radnici kladionice Izvor: Shutterstock

Zahiroviću je predložen pritvor zbog sumnje da je počinio krivično djelo razbojništvo, saopšteno je danas iz ovog tužilaštva.

On je osumnjičen da je u ponedjeljak, 4. avgusta, u večernjim časovima u Špionici kod Srebrenika, sa maskom na licu ušao u sportsku kladionicu i uperio pištolj u radnicu, prijeteći da će ga upotrijebiti ukoliko mu ne preda novac.

Strahujući za život, radnica mu je predala oko 740 KM, čime je Zahirović pribavio protivpravnu korist i oštetio kladionicu za navedeni iznos.

Policija iz Srebrenika obavila je uviđaj, te preduzela radnje s ciljem utvrđivanja identiteta i lokacije osumnjičenog.

Nakon što je Zahirović uhapšen u utorak, 5. avgusta, policija je pretresla stambeni objekat koji osumnjičeni koristi u Gračanici.

On je, nakon kriminalističke obrade, predat u nadležnost Tužilaštva uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, a postupajući tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

SRNA

