Najmanje šestoro ljudi ubijeno u jezivoj pucnjavi: Horor u Americi, osumnjičeni uhapšen

Najmanje šest osoba je ubijeno u pucnjavi u Vest Pointu, Misisipi. Osumnjičeni je uhapšen, nema daljih prijetnji, a istraga je u toku.

Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

Najmanje šest osoba je ubijeno nakon pucnjaveu Misisipiju sinoć, prenosi Metro.

"Više nevinih života je izgubljeno nakon napada u Vest Pointu, blizu granice sa Alabamom", rekao je šerif okruga Klej, Edi Skot.

Šestoro ranjenih stradalo je na tri različite lokacije.

Osumnjičeni je uhapšen i trenutno nema dodatne opasnosti, napisao je šerif na Fejsbuku.

Dodao je: "Molim vas da u svojim molitvama imate naše žrtve i njihove porodice. Organi reda intenzivno istražuju slučaj i objaviće nove informacije čim budu dostupne."