Raste broj poginulih američkih vojnika na Bliskom istoku: Tramp najavio osvetu za smrt svakog stradalog

Poginulo šest američkih vojnika u ratu na Bliskom istoku.

Izvor: Shutterstock AI/Joey Sussman/Shutterstock

Ukupno šest američkih vojnika je dosad poginulo u ratu na Bliskom istoku, prenosi "Skaj Njuz". Centralna komanda Sjedinjenih Država je saopštila da su trojica vojnika poginula u nedelju 1. marta, jedan povrijeđeni je podlegao povredama i sada su poginula još dvojica.

Američka vojska je uspjela da pronađe tijela dvojice stradalih vojnika. Nije poznato gdje su tačno locirana tijela, ali se zna da su stradali od raketnih udara Irana u regionu s obzirom da Teheran napada sve zemlje u regionu u kojima ima američkih vojnih baza.

Američki predsjednik Donald Tramp je nakon vijesti da su poginula tri vojnika 1. marta najavio osvetu. Rekao je da će "Sjedinjene Američke Države da ih osvete", a u međuvremenu je otkriveno da su oni poginuli u Kuvajtu.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

(Mondo.rs)