Tuga: Preminulo dijete u banjalučkom vrtiću 2

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
2

Dijete je preminulo danas u vrtiću u Banjaluci, rečeno je u banjalučkoj Policijskoj upravi.

Centar za predškolsko obrazovanje Izvor: Shutterstock

Policijskoj upravi Banjaluka danas je oko 14.50 časova prijavljeno da radnici Službe hitne medicinske pomoći u vrtiću ukazuju medicinsku pomoć djetetu.

"Oko 15.30 časova Policijska uprava Banjaluka je od Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske obaviještena da je dijete preminulo", kažu u policiji.

Prve informacije ukazuju da je dijete iznenada preminulo u snu i da u cijelom slučaju nema ništa sumnjivo.

”Tužilaštvo će naložiti obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti”, kaže izvor ATV-a.

U toku je uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Srna)

