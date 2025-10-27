Ko koči gradnju vrtića u Banjaluci? Pet obećanih objakata postoji samo na papiru

Problemu nedostatka mjesta u banjalučkim vrtićima naziralo se rješenje kada je tadašnji predsjednik RS Milorad Dodik rekao da će iz budžeta predsjednika RS biti izdvojeno 10 miliona KM za izgradnju pet novih predškolskih ustanova.

Dodik je u novembru 2024. godine rekao da će dati novac, ali da od Grada očekuje da obezbijedi adekvatne lokacije.

Gradska uprava je eskpresno brzo pronašla lokacije, a nakon sastanka s predstavnicima Kabineta predsjednika Republike Srpske u aprilu ove godine djelovalo je da će uskoro početi izgradnja ovih pet objekata.

Savjetnik predsjednika RS, Nikola Šobot tada je rekao da će obići predložene lokacije i započeti pripreme za gradnju.

Iako je tada djelovalo da je izgradnja ovih vrtića gotova stvar, od aprila do danas kao da su svi zaboravili na ovaj, kako su ga nazvali, kapitalni projekat koji bi riješio problem brojnim roditeljima u Banjaluci.

U međuvremenu, Miloradu Dodiku oduzet je mandat predsjednika RS, ali je on danas ipak podsjetio da je prije godinu dana ponudio Gradskoj upravi da dostavi lokacijske uslove i građevinske dozvole za gradnju pet vrtića u Banjaluci, za šta bi sredstva obezbijedio Kabinet predsjednika Republike.

"Odredili smo 2,5 miliona KM, ali još nismo dobili nijednu građevinsku dozvolu. Zato je Bileća to dostavila, te ćemo tu graditi vrtić. Tako će biti za svaku lokalnu zajednicu koja dostavi građevinsku dozvolu", rekao je Dodik, prebacujući lopticu na Gradsku upravu.

Naravno, Dodiku je brzo stigao odgovor od gradskog menadžera Mirne Savić-Banjac.

Ona je, takođe, podsjetila Dodika da su iz Kabineta predsjednika Republike Srpske još 2024. godine obećana sredstva za izgradnju čak pet novih vrtića u Banjoj Luci, te da je na tom obećanju sve i ostalo.

"Drago mi je što je plan da se za izgradnju vrtića u Bileći iz budžeta predsjednika Republike Srpske izdvoji 2,2 miliona KM. Međutim, ne mogu a da ne prokomentarišem da Banjaluka i dalje čeka obećanih pet vrtića. Mi smo uradili ono što se od nas tražilo, imali smo određene sastanke, obišli smo zajedno potencijalne lokacije vrtića sa predstavnicima Kabineta predsjednika i to u mjesnim zajednicama Starčevica, Kočićev vijenac, Centar, Ada i Lazarevo, kao i jednu dodatnu lokaciju u Dragočaju. Međutim, nakon svih sastanaka, obilazaka ali i potvrde lokacija, uslijedili su uslovi koji niti jednog momenta nisu bili navedeni u Sporazumu", kazala je Savić-Banjac ne precizirajući koji su to uslovi.

Istakla je i to da oni i dalje čekaju radove jer, kako tvrde, znaju koliko je ogromna potreba za novim vrtićima u našem gradu.

"Banjaluci je obećano tih pet vrtića i mi ne tražimo ništa više od onoga što našem gradu i pripada i što je obećano", naglasila je ona.

Poručila je da Gradska uprava nastavlja da radi sve što je moguće a sve kako bi se obezbijedili novi kapaciteti za smještaj djece u vrtićima.

