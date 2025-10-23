Vlada Srpske izdvaja tri miliona KM za vrtiće u izrazito nerazvijenim opštinama

Vlada RS prihvatila je inicijativu da finansira predškolske ustanova u izrazito nerazvijenim opštinama u Srpskoj, za šta će biti izdvojeno tri miliona KM, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović i izrazio zadovoljstvo zbog ove odluke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Golubović je naveo da je ovo novina među zakonskim rješenjima, na inicijativu Saveza opština i gradova Republike Srpske.

"Vlada je izrazila poseban senzibilitet kako prema najmlađoj populaciji, tako i prema izrazito nerazvijenim opštinama, te će iz budžeta u te svrhe u narednom periodu biti izdvojeno blizu tri miliona KM", rekao je Golubović novinarima u Brodu, nakon sjednice Vlade.

On je napomenuo da su na današnjoj sjednici Vlade Srpske razmatrane dvije tačke iz oblasti obrazovanja, a to su Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kulturi i Prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji će ovih dana biti upućen u skupštinsku proceduru.

(Srna)