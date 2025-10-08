"Veliki gigant koji je posrnuo": Minić nezadovoljan stanjem u Elektroprivredi RS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je nezadovoljan stanjem u preduzeću "Elektroprivreda Republike Srpske" i da je u ovom momentu važno preduzeti kratkoročne mjere kada je riječ o termoelektranama.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Minić očekuje da će se, nakon padavina, popraviti hidrološka situacija i da će električna energija za građane Republike Srpske biti obezbijeđena u kontinuitetu.

"To je ozbiljan posao. `Elektroprivreda` je veliki gigant koji je posrnuo", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da će Vlada Srpske održati tematsku sjednicu o ERS-u.

Minić je rekao da je danas održao sastanak sa generalnim direktorom "Šuma Srpske" Blaškom Kaurinom koji je predstavio podatke o oporavku ovog javnog preduzeća.

(Srna)