Minić: Tražiću odgovornost za "Šume", informacije za "Vijadukt" i Ugljevik

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će tražiti pokretanje odgovorsti za stanje u Javnom preduzeću "Šume Srpske".

Izvor: Mondo - Slaven Petković

On je istakao da je danas završen kompletan program rada Vlade Srpske za prvih sto dana u kojem će biti eksplicitno utvrđeno šta će sve tačno biti učinjeno u svim resorima.

"Za "Šume" da, "Vijaduk" i Ugljevik tražim informaciju", rekao je Minić, odgovrajući na pitanje novinara u Šamcu da li će pokrenuti postupke za utvrđivanje odgovornosti za stanje u "Šumama Srpske", zatim za slučaj "Vijadukt", te Ugljevik.

Na pitanje zašto se manje sredstava izdvaja za Gacko, Minić je rekao da nema takvu informaciju, ali da će ove sedmice posjetiti tu opštinu i pitati načelnika Vukotu Govedaricu.

SRNA