Radnici ŠG "Čemernica" iz Kneževa u štrajku: Traže isplatu zaostalih plata i doprinosa

Radnici Šumskog gazdinstva „Čemernica“ iz Kneževa jutros su stupili u štrajk, zahtijevajući hitnu isplatu zaostalih plata, doprinosa i naknada za prevoz za jun i jul.

Predsjednik sindikalne organizacije Branislav Simidžija potvrdio je za "Capital" da su se na ovaj korak odlučili jer uprava nije ispunila obećanje dato prošlog ponedeljka, tokom štrajka upozorenja.

"Do petka nam je isplaćena samo neto plata za jun, bez doprinosa i bez prevoza. Nećemo raditi dok se ne uplati sav preostali novac", izjavio je Simidžija.

Ovaj štrajk dolazi u trenutku kada se s problemima suočavaju i druga šumska gazdinstva u Republici Srpskoj. Sredinom avgusta radnici Šumskog gazdinstva „Oštrelj-Drinić“ takođe su obustavili rad zbog neisplaćenih plata, a nedavno su štrajkovali i zaposleni u ŠG „Vučevica“ iz Čajniča, čiji je štrajk prekinut tek nakon smjene direktora.

Inače, Šume "Republike Srpske" su prvo polugodište završile sa gubitkom od pet miliona maraka.

