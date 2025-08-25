logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zdravstveni radnici HNK stupili u generalni štrajk

Zdravstveni radnici HNK stupili u generalni štrajk

Autor Dušan Volaš
0

Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jutros su počeli generalni štrajk, potvrđeno je Srni iz Sindikata zdravstva u zdravstvu HNK.

Zdravstveni radnici HNK stupili u štrajk Izvor: Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Tokom obustave rada pacijentima se pružaju hitne usluge i usluge obuhvaćene sporazumom koji je Sindikat ranije potpisao sa zdravstvenim ustanovama.

Razlog zbog kojeg je skoro 4.000 zdravstvenih radnika u štrajku jeste to što duže od šest mjeseci nisu uspjeli postići dogovor s predstavnicima Vlade HNK o potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora koji se odnosi na povećanje koeficijenta od 0,50 na isti način kako je to potpisano sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije u HNK.

U Opštinskom sudu u Mostaru jutros je zakazano ročište nakon što je kantonalna Vlada zatražila donošenje privremene mjere zabrane štrajka.

SRNA

Možda će vas zanimati

Tagovi

štrajk zdravstvo HNK

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ