Zdravstveni radnici HNK stupili u generalni štrajk

Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jutros su počeli generalni štrajk, potvrđeno je Srni iz Sindikata zdravstva u zdravstvu HNK.

Izvor: Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Tokom obustave rada pacijentima se pružaju hitne usluge i usluge obuhvaćene sporazumom koji je Sindikat ranije potpisao sa zdravstvenim ustanovama.

Razlog zbog kojeg je skoro 4.000 zdravstvenih radnika u štrajku jeste to što duže od šest mjeseci nisu uspjeli postići dogovor s predstavnicima Vlade HNK o potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora koji se odnosi na povećanje koeficijenta od 0,50 na isti način kako je to potpisano sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije u HNK.

U Opštinskom sudu u Mostaru jutros je zakazano ročište nakon što je kantonalna Vlada zatražila donošenje privremene mjere zabrane štrajka.

SRNA