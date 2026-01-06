logo
Rusija ponudila SAD razmjenu uticaja? Evo šta znači princip "dvorišta" dvije sile

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Rusija je navodno ponudila SAD-u neformalnu razmjenu uticaja u svijetu, dopuštajući Amerikancima slobodu djelovanja u Venecueli u zamjenu za "odriješene ruke" Moskvi u Ukrajini.

Rusija ponudila SAD razmjenu uticaja Izvor: White House Photo / Alamy / Profimedia

Rusija je navodno prije sedam godina ponudila Sjedinjenim Američkim Državama neformalnu razmjenu uticaja u svijetu, dopuštajući Amerikancima slobodu djelovanja u Venecueli u zamjenu za "odriješene ruke" Moskvi u Ukrajini, piše danas New York Times (NYT).

Ponuda je predstavljena kao logika velikih sila da svaka čuva svoju zonu uticaja u svom geografskom okruženju.

Tadašnja zamjenica šefa Savjeta za nacionalnu bezbjednost SAD za ruska i evropska pitanja Fiona Hil svjedočila je pred američkim Kongresom da je Moskva pokušala da nametne princip "dvorišta", odnosno da SAD upravljaju svojim susjedima u Latinskoj Americi, dok Rusija uživa slična prava u Istočnoj Evropi, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Ako želite da budemo izvan vašeg dvorišta, mi imamo naše dvorište, u Ukrajini", citirala je Hil tadašnju navodnu rusku poziciju.

Hil je dodala da su SAD tada odbile ovaj prijedlog, dok je Moskva u to vrijeme raspoređivala vojne snage i naoružanje kako bi podržala režim predsjednika Nikolasa Madura u Venecueli.

Njujorški list ističe da trenutni razvoj događaja, uključujući pad režima koje podržava Moskva od Sirije do Venecuele, stavlja Kremlj pred "tešku geopolitičku realnost".

Zvanična Moskva osudila je prošlonedeljnu američku vojnu akciju u Venecueli u kojoj je uhvaćen i odveden u SAD predsjednik te zemlje Nikolas Maduro, nazvavši je kršenjem međunarodnog prava i pozvala na vanrednu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN.

Ipak, neki visoki ruski zvaničnici i komentatori izrazili su zadovoljstvo što SAD, po njihovom mišljenju, odstupa od međunarodnog prava u korist politike "sila stvara pravo".

"Zakon jačeg je očigledno jači od obične pravde", napisao je bivši predsjednik Rusije i zamjenik predsjednika Savjeta za nacionalnu bezbjednost Rusije Dmitrij Medvedev na mrežama dodajući da Vašington sada nema formalnog osnova da kritikuje Rusiju.

Sjedinjene Američke Države su u subotu, 3. januara oko dva sata poslije ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gdje će biti zadržani dok im se bude sudilo po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.

(Telegraf/MONDO)

