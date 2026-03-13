Grom udario u drvo u banjalučkom parku Mladen Stojanović (FOTO/VIDEO)

Tokom današnjeg nevremena u Banjaluci stradalo je drvo u parku Mladen Stojanović u koje je udario grom.
Udar groma oštetio je i zapalio stablo, a dijelovi drveta su pali na tlo. Kako se vidi na snimku iz stabla i dalje izlazi dim.
Na licu mjesta su pripadnici vatrogasne službe koji obezbjeđuju područje i uklanjaju oštećene dijelove kako ne bi predstavljali opasnost za građane koji borave u parku.
Kako saznajemo, nema povrijeđenih.
Podsjećamo, nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo je Banjaluku u popodnevnim časovima.
