Grom udario u drvo u banjalučkom parku Mladen Stojanović (FOTO/VIDEO)

Tokom današnjeg nevremena u Banjaluci stradalo je drvo u parku Mladen Stojanović u koje je udario grom.

Udar groma oštetio je i zapalio stablo, a dijelovi drveta su pali na tlo. Kako se vidi na snimku iz stabla i dalje izlazi dim.

Na licu mjesta su pripadnici vatrogasne službe koji obezbjeđuju područje i uklanjaju oštećene dijelove kako ne bi predstavljali opasnost za građane koji borave u parku.

Kako saznajemo, nema povrijeđenih.

Podsjećamo, nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo je Banjaluku u popodnevnim časovima.

