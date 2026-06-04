Mrak ih zatekao na vrhu Maglića: Trojica Britanaca pronađena živa i zdrava

Pripadnici službe spašavanja iz Foče uspješno su tokom noći okončali akciju potrage i spašavanja trojice državljana Velike Britanije koji su zalutali na planini Maglić.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Kako su objavili, poziv za pomoć upućen je preko Policijske uprave Foča u 21.40 časova, kada je prijavljeno da su se trojica planinara izgubila na području Maglića. Prema dostupnim informacijama, oni su krenuli prema Trnovačkom jezeru, a potom nastavili uspon na vrh Maglića.

"Nakon što su osvojili vrh, zbog mraka su odlučili da se spuste najkraćom, ali ujedno i najzahtjevnijom i najopasnijom stazom, sjeverozapadnom stranom prema Prijevoru. Iako nisu posjedovali adekvatnu planinarsku opremu, uspjeli su savladati dio zahtjevne dionice koristeći sigurnosne sajle postavljene na stazi. Međutim, u nastavku spuštanja izgubili su markiranu trasu i ostali na nepristupačnom terenu", stoji u objavi GSS-a Foča.

Spasioci su ih pronašli na oko 2.000 metara nadmorske visine. Sva trojica planinara bila su u dobrom zdravstvenom stanju i bez povreda.

U akciji spašavanja učestvovali su i češki planinari koji su se u tom trenutku nalazili na području Maglića i pružili podršku spasilačkim ekipama.

Akcija je uspješno završena u 1.20 časova iza ponoći, a svi učesnici bezbjedno su evakuisani.

(Mondo)