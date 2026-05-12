Uspješna akcija na Prenju: Spasioci po mraku i nevremenu spasili petoro mladih Čeha

Spaseno petoro državljana Češke (16 i 17 godina) koji su se izgubili kod vrha Otiš.

Izvor: Gorska služba spašavanja BiH

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) Prenj izveli su sinoć uspješnu akciju spasavanja petoro državljana Republike Češke koji su se izgubili u podnožju vrha Otiš, bježeći od nevremena koje je zahvatilo ovu planinu.

Akcija je pokrenuta nakon što je Operativni centar Policijske uprave Konjic obavijestio spasioce da grupa mladih planinara ne može da pronađe siguran zaklon, jer je planinarska kuća Vrutak bila zaključana.

Spasioci su odmah stupili u kontakt sa unesrećenima, uputivši ih prema dolini Tisovice. S obzirom na to da u tom dijelu planine nema telefonskog signala, Česima su data stroga uputstva za postupanje prije nego što se veza prekinula.

Situaciju je dodatno otežala činjenica da je put prema Tisovici neprohodan za vozila zbog odrona i snježnih nanosa, pa je jedina opcija bila pješačka intervencija uz uspon od čak 1.000 metara.

U akciju je upućeno devet pripadnika GSS-a Prenj sa potražnim psom Nerom. Tim je iz pravca Idbra krenuo po jakoj kiši, u potpunom mraku i uz veoma nepovoljne vremenske uslove.

Nakon skoro tri sata iscrpljujućeg hoda po zahtjevnom terenu, spasioci su uspjeli da lociraju i pronađu svih pet osoba. Ispostavilo se da se radi o veoma mladim planinarima, starosti 16 i 17 godina, što je situaciju činilo još ozbiljnijom.

Akcija je uspješno završena povratkom na sigurnu lokaciju, uprkos neprestanim obilnim padavinama. Iz GSS-a Prenj su nakon spasavanja ponovo uputili apel svim planinarima:

„Prije odlaska u planinu detaljno planirajte rutu, pratite vremensku prognozu, koristite odgovarajuću opremu i nikada ne precjenjujte vlastite mogućnosti.“