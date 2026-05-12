logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uspješna akcija na Prenju: Spasioci po mraku i nevremenu spasili petoro mladih Čeha

Uspješna akcija na Prenju: Spasioci po mraku i nevremenu spasili petoro mladih Čeha

Autor Haris Krhalić
0

Spaseno petoro državljana Češke (16 i 17 godina) koji su se izgubili kod vrha Otiš.

Spasavanje na Prenju: GSS pronašao petoro mladih Čeha po nevremenu Izvor: Gorska služba spašavanja BiH

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) Prenj izveli su sinoć uspješnu akciju spasavanja petoro državljana Republike Češke koji su se izgubili u podnožju vrha Otiš, bježeći od nevremena koje je zahvatilo ovu planinu.

Akcija je pokrenuta nakon što je Operativni centar Policijske uprave Konjic obavijestio spasioce da grupa mladih planinara ne može da pronađe siguran zaklon, jer je planinarska kuća Vrutak bila zaključana.

Spasioci su odmah stupili u kontakt sa unesrećenima, uputivši ih prema dolini Tisovice. S obzirom na to da u tom dijelu planine nema telefonskog signala, Česima su data stroga uputstva za postupanje prije nego što se veza prekinula.

Situaciju je dodatno otežala činjenica da je put prema Tisovici neprohodan za vozila zbog odrona i snježnih nanosa, pa je jedina opcija bila pješačka intervencija uz uspon od čak 1.000 metara.

U akciju je upućeno devet pripadnika GSS-a Prenj sa potražnim psom Nerom. Tim je iz pravca Idbra krenuo po jakoj kiši, u potpunom mraku i uz veoma nepovoljne vremenske uslove.

Nakon skoro tri sata iscrpljujućeg hoda po zahtjevnom terenu, spasioci su uspjeli da lociraju i pronađu svih pet osoba. Ispostavilo se da se radi o veoma mladim planinarima, starosti 16 i 17 godina, što je situaciju činilo još ozbiljnijom.

Akcija je uspješno završena povratkom na sigurnu lokaciju, uprkos neprestanim obilnim padavinama. Iz GSS-a Prenj su nakon spasavanja ponovo uputili apel svim planinarima:

„Prije odlaska u planinu detaljno planirajte rutu, pratite vremensku prognozu, koristite odgovarajuću opremu i nikada ne precjenjujte vlastite mogućnosti.“

Možda će vas zanimati

Tagovi

Prenj gorska služba spasavanja GSS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ