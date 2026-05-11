Drama na Prenju: Spasioci tragaju za petočlanom porodicom iz Češke, kiša i nepristupačan teren otežavaju akciju

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) Prenj pokrenuli su akciju spašavanja petočlane porodice državljana Češke, koja se nalazi na nepristupačnom terenu ispod vrha Zelena glava.

Iz GSS-a su potvrdili da su u stalnom kontaktu sa porodicom, ali da situaciju dodatno usložnjavaju loši vremenski uslovi.

Češki državljani se trenutno nalaze na otvorenom, bez ikakvog zaklona od padavina, zbog čega je među njima zavladao strah.

"Imamo kontakt sa porodicom. Oni su u strahu jer nemaju nikakvo sklonište od padavina. Trebaće nam najmanje tri sata pješačenja da dođemo do njih, jer se vozilom tom području ne može prići", rečeno je za portal "Bljesak" iz Gorske službe spasavanja Prenj.