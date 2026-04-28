logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zahvaljujući dojavi građana: Pronađen Slađan Ćorić iz Bijeljine

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Nestali mladić u Bijeljini pronađen je nakon višednevne potrage zahvaljujući dojavi građana, saopšteno je iz bijeljinske stanice Gorske službe spasavanja (GSS).

pronađen Slađan Ćorić iz Bijeljine Izvor: GSS Bijeljina

Po prijemu dojave, pripadnici GSS-a zajedno sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova, odmah su izašli na teren, gdje je mladić i pronađen.

On će biti adekvatno zbrinut i biće mu ukazana ljekarska pomoć zbog povreda koje ima na šaci desne ruke.

Iz GSS-a su zahvalili građanima za pomoć i apelovali da i ubuduće prijavljuju sve korisne informacije koje mogu pomoći u ovakvim situacijama.

Policijska uprava Bijeljina uputila je 23. aprila apel građanima da pomognu u pronalasku dvadesetsedmogodišnjeg Slađana Ćorića, čiji je nestanak prijavljen dan ranije. 

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bijeljina GSS nestali

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ