Zahvaljujući dojavi građana: Pronađen Slađan Ćorić iz Bijeljine

Nestali mladić u Bijeljini pronađen je nakon višednevne potrage zahvaljujući dojavi građana, saopšteno je iz bijeljinske stanice Gorske službe spasavanja (GSS).

Po prijemu dojave, pripadnici GSS-a zajedno sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova, odmah su izašli na teren, gdje je mladić i pronađen.

On će biti adekvatno zbrinut i biće mu ukazana ljekarska pomoć zbog povreda koje ima na šaci desne ruke.

Iz GSS-a su zahvalili građanima za pomoć i apelovali da i ubuduće prijavljuju sve korisne informacije koje mogu pomoći u ovakvim situacijama.

Policijska uprava Bijeljina uputila je 23. aprila apel građanima da pomognu u pronalasku dvadesetsedmogodišnjeg Slađana Ćorića, čiji je nestanak prijavljen dan ranije.

