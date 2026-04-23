Apel iz Bijeljine: Nestao mladić sa posebnim potrebama, građani se mole za pomoć u potrazi

Gorska služba spasavanja (GSS) – stanica Bijeljina uputila je hitan apel javnosti povodom nestanka Slađana Ćorića (27), kojem se od utorka gubi svaki trag.

Izvor: GSS Bijeljina

Prema dostupnim podacima, mladić se u noći između 20. i 21. aprila, oko 03.00 časa ujutru, udaljio iz Ulice Galac 26 u Bijeljini. Od tada se udaljio u nepoznatom pravcu i porodica nema informacija o njegovom kretanju.

Iz GSS-a ističu da je riječ o osobi sa posebnim potrebama.

Ćorić je visine oko 175 centimetara, a važan detalj za prepoznavanje je da je u trenutku nestanka imao desnu ruku zamotanu, odnosno previjenu.

"Apelujemo na građane da obrate pažnju na napuštene objekte u svojoj blizini, s obzirom na to da je nestalo lice i ranije pronalaženo u takvim prostorima", navode iz Gorske službe spasavanja Bijeljina.

Građani se mole da svaku informaciju jave policiji na 122 ili GSS-u na 066/309-609.