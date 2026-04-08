Minić o auto-putu Rača–Bijeljina: Ko ne bude u službi projekta, biće smijenjen

Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović obišli su danas radove na dionici auto-puta Bijeljina - Rača (Brodac petlja - Kamp).

Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

Predsjednik Vlade izjavio je da je ovo naš nacionalni projekat, te da je potrebno intenzivirati radove na izgradnji.

"Radovi na dionici auto-puta od Rače do Bijeljine više ne smiju da se odugovlače, ko ne bude u službi tog projekta biće mu zahvaljeno na saradnji, i to će biti tema sutrašnjeg sastanka kod ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Zorana Stevanovića", rekao je Minić.

Minić je rekao da je za sutra naredio sastanak sa predstavnicima Pravobranilaštva, republičke geodetske uprave, izvođača radova, "Autoputeva" i nadzora, te da je zadužen ministar Stevanović da ga organizuje.

"Ne zanima me da li su planirali vaskršnja putovanja. Ovo je preozbiljna stvar da bi se vrtili u krug. Izgradnju ovog auto-puta treba da prati radost i pjesma, a ne slušanje da li neko nešto ne može da završi, zašto ne može i zbog čega mi to čekamo", rekao je Minić novinarima.

Minić je istakao da je to nacionalni projekat, ali da nije zadovoljan onim što je danas čuo prilikom obilaska radova na dionici Brodac petlja-Kamp, a odnosi se na neriješene imovinsko-pravne odnose.

On je dodao da problem jedino može da predstavlja izmještanje mreže "Elektroprenosa" jer da bi krenuo u izmještanje dalekovoda treba mu građevinska dozvola.

Naglasio je da se moraju obezbijediti dva kumulativna uslova da bi se i ovaj, kao i svi ostali projekti koje Srpska radi sa Srbijom, završio.

"Ovo se mora raditi dosta, dosta ozbiljnije", naglasio je Minić.

Ministar Stevanović je rekao da je ovaj projekat prioritet svih prioriteta i da se više ne smije čekati, odlagati niti tražiti opravdanja.

"Cilj današnje posjete je da nam premijer Vlade Republike Srpske da krila da možemo sva javna preduzeća, ustanove, institucije staviti u totalnu funkciju ovog projekta. Rečeno je jasno i glasno, ko ne bude bio u službi ovog projekta, biće etiketiran i zahvalićemo mu se na dosadašnjoj saradnji", istakao je Stevanović.

Stevanović je naveo da se mnogo administrativnih problema dešava na ovom gradilištu, a tiče se dobijanja građevinskih dozvola, odnosno odobravanja projekta same petlje Brodac, te izmještanja na četiri lokacije dalekovoda.

Jakša Adžić, predstavnik investitora, kaže da je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za dodatnu petlju u Brodcu koja je na reviziji.

"Nadamo se da ćemo ubrzo uvesti izvođača u radove kako bi mogli imati jednu cijelinu od granice sa Srbijom prema petlji Brodaca", rekao je Adžić.

Tomislav Miljević rekao je u ime "Integral inženjeringa" da je na dionici auto-puta Bijeljina - Rača urađeno preko 80 odsto.

"Počeli smo radove na izradi unutrašnje odvodnje", dodao je i napomenuo da se izvode se i radovi na mostovima dužine 260 metara i 100 metara.

Miljević je najavio da uskoro počinje izrada čeone naplatne stanice u bravarskoj radionici u Klašnicama gdje je počela proizvodnja elemenata čelične konstrukcije.

(Srna)