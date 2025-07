Nakon višegodišnjih zastoja: Vlada RS dala saglasnost na zaduženje od preko 350 miliona evra za gradnju auto-puta

Vlada Republike Srpske dala je na dašanjoj sjednici saglasnost za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Autoputevi RS“ za dionicu Brčko – Bijeljina dužine 17 kilometara u iznosu od 119.000.000 evra.

Izvor: Vlada RS

Takođe, Vlada je saglasna sa izdavanjem garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Autoputevi RS“ u iznosu od 232.944.468 evra za dionicu Vukosavlje – Brčko dužine 33 kilometra.

“Vlada zadužuje Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo finansija da provedu sve procedure u cilju izdavanja garancija Republike Srpske za navedena kreditna zaduženja”, saopšteno je danas nakon sjednice Vlade RS.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u oktobru 2024. godine saopštio da su ga predstavnici kineskih kompanija informisali da su riješeni gotovo svi imovinsko-pravni poslovi za izgradnju auto-puta Brčko - Bijeljina, te da je “kineska banka odobrila kreditna sredstva za finansiranje ovog projekta”.

“Očekivano je da završetak projektovanja i sve pripremne aktivnosti budu okončane do aprila 2025. godine, kada će početi izvođenje radova, a završetak glavnih radova do jeseni 2026. godine", napisao je Dodik tada na društvenoj mreži "X".

Tada je naveo da razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija "Čajna oversiz indženiering grup" /China Overseas Engineering Group Co. Ltd / i "Čajna Tiesiju sivil indženiering group" /China Tiesiju Civil Engineering Group Co./ o svim aktivnostima na projektu izgradnje auto-puta Brčko - Bijeljina u dužini od 17 kilometara.

"Informisali su me da su riješeni gotovo svi imovinsko-pravni poslovi, te da su odobrena kreditna sredstva za finansiranje ovog projekta od strane kineske banke", istakao je Dodik i poručio da je Republika Srpska opredijeljena za dalja ulaganja u ključne infrastrukturne projekte koji povezuju sa Srbijom.

Kamen temeljac za izgradnju nove trase auto-puta od Vukosavlja do Brčkog položen je na početku izborne kampanje 2022. godine kada je najavljivano da bi trasa auto-puta, koji bi povezala Banjaluku i Doboj sa Brčko distriktom, mogla biti završena do 2025. godine.

(MONDO)