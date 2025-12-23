logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nebo se "otvorilo" iznad Mrkonjić Grada: Fragmenti meteorita rasuti u okolini sela Medna

Nebo se "otvorilo" iznad Mrkonjić Grada: Fragmenti meteorita rasuti u okolini sela Medna

Autor Dušan Volaš
0

Izuzetno rijedak i naučno značajan događaj zabilježen je na području Mrkonjić Grada, gdje su na teritoriji sela Medna, u zaseocima Tegeltije i Lisice, pali fragmenti meteorita.

Nebo se "otvorilo" iznad Mrkonjić Grada: Fragmenti meteorita rasuti u okolini sela Medna Izvor: Twitter/Gizmodo

Prema informacijama koje su dostavili astronomi iz Mađarske i još nekoliko evropskih zemalja, riječ je o meteoritu veličine šake, uz još između 50 i 100 manjih fragmenata, približne veličine lješnika i oraha, koji su rasuti na širem području sela, objavio je lokalni portal "MGforum".

Astronom Nedim Mujić iz Sarajeva pojasnio je da se radi o izuzetno rijetkom događaju, jer većina meteora u potpunosti sagori prilikom prolaska kroz Zemljinu atmosferu. U ovom slučaju, fragmenti su najvjerovatnije sitni dijelovi asteroida ili komete koji su, uprkos ekstremnim temperaturama i pritiscima, uspjeli da dospiju do Zemljine kore.

"Meteori koji prežive prolazak kroz atmosferu i stignu do tla izuzetno su vrijedni za nauku. Njihova analiza je praktično jednaka slanju sonde u svemir i prikupljanju uzoraka sa nebeskog tijela starog nekoliko milijardi godina, s tom razlikom što ovdje priroda obavlja sav posao bez ikakvih troškova", istakao je Mujić.

On je objasnio i kako prepoznati moguće fragmente meteorita na terenu. Površina ovih tijela je najčešće tamna, glatka ili djelimično uglačana zbog intenzivnog sagorijevanja tokom prolaska kroz atmosferu, dok im je oblik uglavnom nepravilnog izgleda i lako se razlikuju od uobičajenog kamenja u prirodi.

Mujić je naveo da je sa svojom ekipom već u dva navrata boravio u selu Medna, ali da su dosadašnje potrage za ovim izuzetno vrijednim fragmentima završile bez uspjeha, što dodatno govori o složenosti terenskog rada i zahtjevnosti pronalaska meteorita na velikoj površini.

Ukoliko fragmenti meteorita sa područja Medne budu pronađeni i naučno potvrđeni, oni bi mogli biti registrovani u zvaničnoj Meteoritical Bulletin Database, međunarodnoj bazi podataka koju vodi Meteoritical Society i koja predstavlja centralni svjetski registar svih priznatih meteorita. U toj bazi svaki meteorit dobija jedinstvenu oznaku i ime, poput meteorita Takapō, koji je pronađen na Novom Zelandu u martu 2024. godine. Taj meteorit, mase oko 810 grama, nakon što je njegov ulazak u atmosferu zabilježen mrežom meteorskih kamera, prošao je detaljne laboratorijske analize, klasifikovan je kao L5 ordinardni hondrit i zvanično uvršten u međunarodnu naučnu evidenciju. Upravo takav postupak očekuje i eventualne fragmente iz Medne, koji bi, ukoliko budu locirani i potvrđeni, mogli dobiti svoje mjesto u svjetskim bazama podataka i trajno ući u naučnu literaturu.

Mujić naglašava da je zbog toga od izuzetnog značaja da se fragmenti pronađu, pravilno evidentiraju i sačuvaju, kako bi se mogli analizirati i registrovati. Takvi nalazi pomažu naučnicima da bolje razumiju nastanak Sunčevog sistema i procese koji su se odvijali u ranim fazama razvoja kosmosa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mrkonjić Grad meteori svemir

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ