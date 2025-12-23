Nebo se "otvorilo" iznad Mrkonjić Grada: Fragmenti meteorita rasuti u okolini sela Medna

Izuzetno rijedak i naučno značajan događaj zabilježen je na području Mrkonjić Grada, gdje su na teritoriji sela Medna, u zaseocima Tegeltije i Lisice, pali fragmenti meteorita.

Izvor: Twitter/Gizmodo

Prema informacijama koje su dostavili astronomi iz Mađarske i još nekoliko evropskih zemalja, riječ je o meteoritu veličine šake, uz još između 50 i 100 manjih fragmenata, približne veličine lješnika i oraha, koji su rasuti na širem području sela, objavio je lokalni portal "MGforum".

Astronom Nedim Mujić iz Sarajeva pojasnio je da se radi o izuzetno rijetkom događaju, jer većina meteora u potpunosti sagori prilikom prolaska kroz Zemljinu atmosferu. U ovom slučaju, fragmenti su najvjerovatnije sitni dijelovi asteroida ili komete koji su, uprkos ekstremnim temperaturama i pritiscima, uspjeli da dospiju do Zemljine kore.

"Meteori koji prežive prolazak kroz atmosferu i stignu do tla izuzetno su vrijedni za nauku. Njihova analiza je praktično jednaka slanju sonde u svemir i prikupljanju uzoraka sa nebeskog tijela starog nekoliko milijardi godina, s tom razlikom što ovdje priroda obavlja sav posao bez ikakvih troškova", istakao je Mujić.

On je objasnio i kako prepoznati moguće fragmente meteorita na terenu. Površina ovih tijela je najčešće tamna, glatka ili djelimično uglačana zbog intenzivnog sagorijevanja tokom prolaska kroz atmosferu, dok im je oblik uglavnom nepravilnog izgleda i lako se razlikuju od uobičajenog kamenja u prirodi.

Mujić je naveo da je sa svojom ekipom već u dva navrata boravio u selu Medna, ali da su dosadašnje potrage za ovim izuzetno vrijednim fragmentima završile bez uspjeha, što dodatno govori o složenosti terenskog rada i zahtjevnosti pronalaska meteorita na velikoj površini.

Ukoliko fragmenti meteorita sa područja Medne budu pronađeni i naučno potvrđeni, oni bi mogli biti registrovani u zvaničnoj Meteoritical Bulletin Database, međunarodnoj bazi podataka koju vodi Meteoritical Society i koja predstavlja centralni svjetski registar svih priznatih meteorita. U toj bazi svaki meteorit dobija jedinstvenu oznaku i ime, poput meteorita Takapō, koji je pronađen na Novom Zelandu u martu 2024. godine. Taj meteorit, mase oko 810 grama, nakon što je njegov ulazak u atmosferu zabilježen mrežom meteorskih kamera, prošao je detaljne laboratorijske analize, klasifikovan je kao L5 ordinardni hondrit i zvanično uvršten u međunarodnu naučnu evidenciju. Upravo takav postupak očekuje i eventualne fragmente iz Medne, koji bi, ukoliko budu locirani i potvrđeni, mogli dobiti svoje mjesto u svjetskim bazama podataka i trajno ući u naučnu literaturu.

Mujić naglašava da je zbog toga od izuzetnog značaja da se fragmenti pronađu, pravilno evidentiraju i sačuvaju, kako bi se mogli analizirati i registrovati. Takvi nalazi pomažu naučnicima da bolje razumiju nastanak Sunčevog sistema i procese koji su se odvijali u ranim fazama razvoja kosmosa.