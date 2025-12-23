logo
Detalji akcije u Sarajevu: "Predmet pretresa nije bila kancelarija koju koristi Nikšić"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Oduzeti su i određeni računari u Ministarstvu saobraćaja i komunikacija FBiH, kao i dokumentacija

Nermin Nikšić Izvor: Mondo - Slaven Petković

Po naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBiH, uz nadzor tužilaca POSKOK, izvršeni su pretresi Kabineta premijera FBiH, Ministarstva saobraćaja i komunikacija FBiH u Mostaru te kuća Arijane Huseinović-Ajanović, bivše šefice Kabineta premijera FBiH.

Prema informacijama Avaza, u Kabinetu premijera FBiH predmet pretresa nije bila kancelarija koju koristi premijer FBiH Nermin Nikšić.

Kako dodaju, oduzeti su i određeni računari u Ministarstvu saobraćaja i komunikacija FBiH, kao i dokumentacija.

Ove aktivnosti se provode radi prikupljanja dodatnih dokaza u predmetu protiv bivšeg direktora FUP Vahidina Munjića i drugih.

Paralelno s tim i dalje se vrši ispitivanje svjedoka, te analiza privremeno oduzete dokumentacije iz ranijeg perioda, saopšteno je iz Federalnog tužilaštva FBiH.

Tagovi

Vlada FBiH pretresi

