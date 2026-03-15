"Sprema se teroristički napad za koji će nas da okrive": Najmoćniji čovjek u Iranu šokira

Ali Laridžani se oglasio na mreži X i naveo da Amerika navodno priprema napad za koji planira da okrivi Iran.

Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Ali Laridžani rekao je da je dobio informacije o planiranju operacije pod "lažnom zastavom" čiji je cilj svaljivanje krivice na Iran.

"Čuo sam da su preostali članovi Epstinove mreže smislili zavjeru da stvore incident sličan 11. septembrui da za njega okrive Iran. Iran se fundamentalno protivi takvim terorističkim šemama i nema rat sa američkim narodom", napisao je Laridžani na mreži X.

I’ve heard that the remaining members of Epstein’s network have devised a conspiracy to create an incident similar to 9/11 and blame Iran for it. Iran fundamentally opposes such terrorist schemes and has no war with the American people. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir)March 15, 2026

Ko je Ali Laridžani?

Iako Laridžani nikada nije mogao da naslijedi pokojnog Alija Hameneija kao vrhovni vođa, iskusni iranski moćnik ponovo se pojavio kao ključna figura u teheranskom bezbjednosnom establišmentu nakon što je njegov sin Modžtaba Hamneji imenovan za novog ajatolaha.

Njegova bliskost sa Modžtabom postala je još očiglednija nakon što je Laridžani proslavio njegovo imenovanje od strane Skupštine stručnjaka, rekavši na X da je ta odluka ostavila Izrael i Sjedinjene Države "u očaju".

Laridžani se široko smatra dijelom užeg kruga oko novog vrhovnog vođe, zajedno sa predsjednikom sudstva Golam-Hoseinom Mojsenijem-Edžeijem, predsednikom parlamenta Mohamedom Bagherom Galibafom, Ahmadom Vahidijem, koji je 1. marta imenovan za komandanta Iranske revolucionarne garde, i višim bezbjednosnim zvaničnikom i komandantom centralne komande Hatam al-Anbija, Alijem Abdolahijem.

Laridžani je ranije izjavio da Tramp mora "platiti cijenu" za američko-izraelske udare na Iran i upozorio da Islamska Republika neće ostaviti američkog predsjednika na miru nakon ubistva Alija Hameneija.

Sve funkcije Alija Laridžanija

Laridžani (67) obavlja funkciju sekretara Vrhovnog nacionalnog savjeta za bezbjednost i smatra se jednom od najistaknutijih ličnosti u iranskom političkom i bezbjednosnom aparatu.

Bivši komandant u Iranskoj revolucionarnoj gardi, služio je kao šef štaba IRGC tokom Iransko-iračkog rata.

U posljednjim godinama Laridžani je predstavljao Hameneija u upravljanju odnosima sa Rusijom, Kinom i zalivskim arapskim zemljama, umjesto predsjednika Masuda Pezeškijana. Prije nedavne runde razgovora sa Vašingtonom putovao je u Oman da izloži okvir i uslove Teherana.

Nakon što Hezbolah i druge šiitske paravojne snage nisu uspeli da obeshrabre Izrael, Hamenei je zadužio Laridžanija za upravljanje odnosima sa Libanom i Jemenom.

Ovaj potez tumačen je kao signal komandantu Kuds snaga, spoljnom operativnom krilu IRGC-a, jer je Laridžani civilna ličnost.

Laridžanijeva uloga u ubistvima tokom nedavnih protesta bila je dovoljno značajna da ga je Trampova administracija stavila na listu sankcija.

Između 2005. i 2007. Laridžani je bio sekretar Vrhovnog nacionalnog savjeta za bezbednost pod predsjednikom Mahmudom Ahmadinedžadom i nadgledao iranski nuklearni dosije. Povukao se ili je smenjen zbog neslaganja sa Ahmadinedžadom, a na poziciju se vratio 5. avgusta 2025.

Laridžani je služio kao predsjednik iranskog parlamenta 12 godina, od 2008. do 2020, i bio ključni pregovarač u iranskim nuklearnim razgovorima sa svjetskim silama, igrajući centralnu ulogu u Zajedničkom sveobuhvatnom akcijskom planu (JCPOA) iz 2015.

Takođe je bio na čelu iranske državne televizije od 1994. do 2004. i služio kao ministar kulture i islamskog vođenja od 1992. do 1994. Pokušao je da se kandiduje za predsednika dva puta, ali je Savjet čuvara odbio njegovu kandidaturu oba puta.

Moćna porodica "pravih vjernika"

Laridžani dolazi iz istaknute klerikalne porodice. Njegov otac je bio visokopozicionirani sveštenik, a njegov tast, Morteza Motahhari, bio je ključni revolucionarni teoretičar i bliski saradnik ajatole Roholaha Homeinija. Njegov brat Sadek Laridžani služio je kao šef iranskog sudstva jednu deceniju.

Početkom 2020-ih imena braće Laridžani bila su povezana sa optužbama za korupciju, uključujući otimanje zemljišta, podmićivanje i posjedovanje 63 lična bankovna računa sa milijardama tomana.

2021. Laridžani je zadužen za pregovore o 25-godišnjem strateškom sporazumu sa Kinom vrijednom nekoliko milijardi dolara.

U televizijskom intervjuu, pozivajući se na prošlogodišnji 12-dnevni konflikt, Laridžani je tvrdio da su ga "Izraelci zvali tokom rata i rekli da imam 12 sati da napustim zemlju ili će me ubiti".

Nakon što je EU proglasila IRGC terorističkom organizacijom, Laridžani je na X napisao da "vojske zemalja koje su učestvovale u nedavnoj mjeri 27-članog bloka protiv IRGC-a smatraju se terorističkim" prema parlamentarnom rezolucijom.

"Posljedice ove akcije snosiće evropske zemlje koje su preduzele takve korake", upozorio je.

Laridžani ima doktorat iz filozofije, navodno fokusiran na učenja Imanuela Kanta.

Mnogi njegovi rođaci žive na Zapadu, uključujući nećaka koji je univerzitetski profesor u Velikoj Britaniji i kćerku koja je predavala u SAD dok je iranska opozicija nije primorala da napusti akademsku poziciju.

