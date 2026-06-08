Jasne deklaracije i odvojene police: Republika Srpska uvodi nova pravila za proizvode koji nisu 100 odsto mliječni

Više od godinu dana nakon što je Udruženje mljekara Republike Srpske zatražilo jasnije označavanje proizvoda koji sadrže palmino i druga biljna ulja umjesto mliječne masti, njihov prijedlog je konačno dobio institucionalnu potvrdu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U "Službenom glasniku Republike Srpske" objavljen je Pravilnik o dodatnim zahtjevima za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže palmino ulje, palminu mast, odnosno druga biljna ulja i masti, kojim se uvode stroža pravila deklarisanja i prodaje proizvoda koji oponašaju mliječne proizvode.

Pravilnik propisuje da svi proizvodi kod kojih je mliječna mast djelimično ili potpuno zamijenjena biljnim mastima moraju biti jasno označeni posebnom grafičkom oznakom sa upozorenjem: "NIJE 100% MLIJEČNI PROIZVOD – SADRŽI PALMINO ULJE ILI DRUGO BILJNO ULJE".

Oznaka će morati da bude postavljena na vidljivom mjestu na ambalaži, ali i uz cijenu ili izloženi proizvod u prodavnici, dok će kod neupakovanih proizvoda biti istaknuta neposredno pored artikla.

Jedna od najvažnijih novina jeste zabrana korišćenja naziva i marketinških izraza koji bi mogli dovesti potrošače u zabludu. Tako proizvodi koji ne spadaju u kategoriju mliječnih više neće smjeti koristiti nazive ili formulacije poput "sir", "biljni sir", "analog sira", "tip sira", "stil", "inspirisano" ili "a la", niti će biti dozvoljeno korišćenje fotografija i vizuelnih prikaza koji asociraju na prave mliječne proizvode.

Pravilnik obuhvata širok spektar proizvoda. Pored fermentisanih mliječnih proizvoda, pavlake, maslaca, sireva, mliječnih namaza, deserata i napitaka, nova pravila odnose se i na pekarske proizvode sa mliječnim nadjevima, poput sirnica, pita, štrudli, lisnatih peciva, mekika i đevreka, kao i na pice koje sadrže zamjene za mliječne proizvode.

Posebna obaveza za trgovce biće i odvojeno izlaganje ovih proizvoda. Oni će morati da budu fizički odvojeni od pravih mliječnih proizvoda u rashladnim vitrinama i na policama, kako bi potrošači jasno mogli razlikovati proizvode sa biljnom mastima od onih proizvedenih isključivo od mlijeka.

Za sprovođenje pravilnika biće zadužene nadležne inspekcije, dok će proizvodi koji su već stavljeni na tržište prije njegovog stupanja na snagu moći da ostanu u prometu do isteka postojećih zaliha.

U Udruženju mljekara Republike Srpske još ranije su upozoravali da veliki broj potrošača nesvjesno kupuje proizvode koji sadrže palmino ulje, vjerujući da je riječ o klasičnim mliječnim proizvodima. Upravo zbog toga su još prije više od godinu dana pokrenuli inicijativu za donošenje ovakvog pravilnika, koja je sada i zvanično usvojena.