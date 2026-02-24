Blokade regionalnih puteva u Srbiji se nastavljaju: Poljoprivrednici ostaju pri svojim zahtjevima

Protesti poljoprivrednika zbog niskih cijena mlijeka i nedovoljnih mjera Ministarstva poljoprivrede traju već četrnaesti dan.

Izvor: Rina

Poljoprivrednici nezadovoljni stanjem na tržištu mlijeka i merama državne politike nastavili su blokade pojedinih regionalnih saobraćajnica. Blokade su postavljene na Đerdapskoj magistrali, saobraćajnicama između Kraljeva i Kragujevca, kao i na više lokacija u Podrinju i Banatu.

Poljoprivrednici više udruženja najavili su radikalizaciju protesta do ispunjenja četiri zahtjeva upućena resornom ministarstvu.

Poljoprivrednici koji protestuju blokirali su saobraćaj na tri lokacije u Podrinju – magistralni put Loznica–Šabac u Novom Selu i u selu Zavlaka na dvije lokacije – raskrsnica Loznica–Šabac i Loznica–Valjevo. Blokade su trajale do 14 časova.

Poljoprivrednom mehanizacijom blokirana je raskrsnica kod Sokine kafane u Majuru, kao i obilazni put u Šapcu.

Kod sela Drenovac blokiran je put Šabac – Sremska Mitrovica. Poljoprivrednici koji protestuju kažu da ne odustaju od zahtjeva i da nisu zadovoljni mjerama koje je predložio ministar poljoprivrede.

"Bavimo se mliječnim govedarstvom više od 50 godina, imamo 80 muznih grla. Ovde smo da podržimo naše kolege poljoprivredne proizvođače, kojima se mlijeko ne otkupljuje, umanjen im je otkup mlijeka, cijena je mizerna, kao i one kojima se mlijeko ne plaća nekoliko mjeseci", kaže Borisav Ilić, stočar iz Majura kod Šapca.

Napominje, takođe, da su mjere koje je predložio resorni ministar iste kao i svake godine, odnosno subvencije koje, smatra, nisu rešenje, već skretanje sa glavnog problema – mliječno govedarstvo.

Poljoprivrednici iz Udruženja "Stig" blokirali su Đerdapsku magistralu kod Požarevca noseći transparent "Danas mlijeko, sutra pšenica". Put će biti zatvoren za saobraćaj do 15 časova. Očekuju da se Ministarstvo ozbiljnije uključi u rješavanje problema poljoprivrednika. Kako tvrde, najveći problem ratara su cijene repromaterijala, koje su visoke, a njihova merkantila je na nivou iz 2011. godine.

Mrčajevci, 14. dan

Četrnaesti dan proizvođači mleka traktorima blokiraju Ibarsku magistralu u Mrčajevcima. Blokadu magistrale i protest organizuju Udruženje poljoprivrednika "Šajkača" iz Čačka i Udruženje proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja iz Kraljeva.

Poljoprivrednici u protestu ne dolaze u ministarstvo, traže rješenja napismeno

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu podsjećaju javnost da su 17. februara prisustvovali sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, na kojem su iznijeli konkretna rješenja i predali ih kao zvaničan zahtjev u četiri "jasno definisane tačke, potkrepljene argumentima".

"Uprkos tome, Ministarstvo nije pokazalo spremnost ni volju da rešava nagomilane probleme u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, iako smo više puta upozoravali da je stanje kritično. Nakon toga, Ministarstvo je u roku od nekoliko dana pozvalo tzv. udruženja i pojedince bez ikakvog legitimiteta, predstavljajući ih kao poljoprivrednike, nakon čega su kroz medije vršene manipulacije, prozivke, iznošenje neistina i javno targetiranje svih nas, uključujući i ismijevanje muka stvarnih primarnih proizvođača", navodi se u saopštenju.

Poljoprivrednici koji protestuju zahtjevaju da im se "pismenim putem dostavi zvaničan predlog Ministarstva ili Vlade u kojem će jasno biti navedena namera kako da se reše ključni problemi u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kao i koje mjere će se preduzeti da se vrati cijena mlijeka i mesa, ali i žitarica, voća i povrća na ekonomski isplativ nivo".

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu obavestili su javnost da neće prisustvovati sastanku u Ministarstvu jer "ne vide da je to potrebno" sve dok "u pisanoj formi ne dobiju konkretna i jasna rješenja".

Putni pravci Kragujevac–Kraljevo i Kragujevac–Čačak u Bresnici do 14 časova bili su blokirani kod Kočovića raskrsnice, Na starom putu Čačak–Kraljevo u mestu Slatina blokadu su organizovala Udruženja povrtara iz Zablaća. Do 14 časova u Takovu je bio blokiran put ka Gornjem Milanovcu.

Blokade u Banatu

Na više lokacija u srednjem Banatu organizovane su blokade na putu Zrenjanin–Beograd kod Čente, Zrenjanin–Žitište na izlazu iz sela Klek, kao i put Zrenjanin–Novi Sad kod sela Aradac.

U isto vrijeme bio je blokiran put Kikinda–Zrenjanin u blizini Bašaida kod raskrsnice ka Novom Miloševu i Banatskoj Topoli. Blokada je takođe trajala do 14 časova, uz povremeno kratko puštanje saobraćaja na svakih pola sata.

U novobečejskoj opštini poljoprivrednici su se okupili na izlazu iz sela Kumane ka Melencima, a u opštini Nova Crnja na lokaciji kod šećerane.

U južnom Banatu poljoprivrednici su do 14 časova blokirali puteve u Padini, Banatskom Brestovcu i Banatskom Novom Selu.

(RTS/Mondo)