Minić o aerodromu u Trebinju: Imovinski poslovi pri kraju, kočnica u zakonodavstvu na nivou BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je u velikoj mjeri završeno rješavanje imovinsko-pravnih poslova za izgradnju aerodroma u Trebinju, ali da je problem u regulativi na nivou BiH.

Izvor: NSRS

"Na nivou BiH, nažalost, uređeno je koji su aerodromi. Moramo promijeniti zakon da bi, osim aerodroma u Trebinju, mogli imati one aerodrome koje traže u Federaciji BiH (FBiH), a oni traže aerodrom kod Bihaća. Pokušaćemo sve da na zajedničkom nivou obezbijedimo da imamo aerodrom koji je u međunarodnom pravnom prometu", rekao je Minić.

Govoreći o mjerama za sprečavanje rasta cijena osnovnih životnih namirnica, Minić je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini Srpske rekao da su donesene marže na gorivo, vrše se kontrole benzinskih pumpi, a donesena je i odluka o ograničenju marže na određene životne namirnice.

"Pratićemo stanje i sigurno donositi i neke druge mjere. Pratimo i proljetnu sjetvu, kada je riječ o gorivu", naglasio je Minić.

Odgovarajući na poslanička pitanja, Minić je najavio da će Vlada u narednom periodu održati sjednicu u jednoj od najzapadnijih lokalnih zajednica, na kojoj će, između ostalog, razgovarati o rješavanju problema odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

"Razgovaraćemo i o svim infrastrukturnim, imovinskim i drugim problemima koje treba rješavati u tim opštinama, a u interesu građana", dodao je Minić.

"Očuvaćemo sektor mljekarstva, slijede veći podsticaji"

Minić je izjavio da mljekarstvo u Srpskoj bilježi neprestani rast zbog čega će biti unapređivan i istakao da će uskoro biti završen pravilnik o kapitalnim ulaganjima koji će donijeti veće podsticaje za ovaj sektor.

"Cilj je da imamo povećanja podsticaja radi održavanja zdravog dijela mljekarstva u Republici Srpskoj", rekao je Minić, odgovarajući na poslanička pitanja tokom "Aktuelnog časa".

Minić je ukazao da je rast proizvodnje mlijeka permanentan u posljednjih sedam, osam godina, te je dostigao čak 138, 139 miliona litara mlijeka.

On je naveo da postoji i povećana mliječnost po grlu, čemu su doprinijela kapitalna i druga ulaganja.

"Imali smo problem sa zalihama mlijeka, ali smo dogovorili da godišnje određene podsticaje prebacimo po litru i grlu", naveo je Minić.

O problemu rudnika "Nova Ljubija"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da će Vlada uraditi sve što je u njenoj moći da riješi problem rudnika "Nova Ljubija", te da je u tom cilju bitno da Savjet ministara usvoji zaštitnu mjeru koja bi podrazumjevala dodatne namete na uvoz željeza od 30 odsto.

"`Nova LJubija` ima jednog kupca i nismo u mogućnosti da se obezbijedi drugi. Bitno je da na Savjetu ministara prođe zaštitna mjera, koja nije prošla na prethodnoj sjednici, pa je ponovo vraćena /na odlučivanje/", rekao je Minić na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske tokom "Aktuelnog časa".

On je naveo da je u ovome potrebna saglasnost i Federacije BiH i Savjeta ministara.

"Postoji bojazan kolega i FBiH da ne bi i druge grupacije tražile zaštitne mjere", rekao je Minić.

On je precizirao da bi zaštitna mjera, koja bi bila predložena na 200 dana podrazumijevala dodatne namete na uvoz željeza od 30 odsto, omogućila nesmetano funkcionisanje dva privredna subjekta i samim tim omogućila angažovanje "Željeznica Srpske".

"`Željeznice` imaju više od 65 odsto prihoda kada je riječ o prevozu između ova dva pravna subjekta", naveo je Minić.