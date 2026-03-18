Nastavljena sjednica NSRS: Poslanici o sezonskom radu, zaštiti zdravlja i podsticajima u privredi

Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banjaluci poslaničkim pitanjima predsjedniku Vlade Srpske.

U skladu sa usvojenim dnevnim redom poslanici će razmatrati i Prijedlog programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu.

Biće razmatrani Zakon o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, Zakon o izmjeni i dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakon o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje o kojima će biti ponovno odlučivano na zahtjev vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Potpredjednik Narodne skupštine Anja Ljubojević rekla je da će o ove tri tačke dnevnog reda poslanici glasati odmah po njihovom apsolviranju.

Narodna skupština će po hitnom postupku razmatrati Prijedlog zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske, Prijedlog zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija.

Pred poslanicima su i Nacrt zakona o platnim uslugama, te Nacrt zakona o ugostiteljstvu.

Poslanici će razmatrati Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu otpornosti i konkuretnosti poljoprivrede /9359 – BA/, po hitnom postupku.

Na dnevnom redu su i Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2026. godinu, godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu za 2025. godine i izvještaj o radu Javnog preduzeća Radio–televizija Republike Srpske za 2024. godinu i izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja ovog preduzeća.