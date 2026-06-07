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Kurti vodi na izborima na Kosovu: Samoopredjeljenje osvojilo gotovo 39 odsto glasova

Kurti vodi na izborima na Kosovu: Samoopredjeljenje osvojilo gotovo 39 odsto glasova

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Klix.ba
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Prema prvim zvaničnim rezultatima prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, Pokret Samoopredjeljenje Albina Kurtija osvojio je 38,7 odsto glasova nakon prebrojanih 14,5 odsto biračkih mjesta.

Prijevremeni izbori na Kosovu: Kurti vodi prema prvim rezultatima Izvor: Profimedia

Prema prvim zvaničnim rezultatima prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu, u vođstvu je Pokret Samoopredjeljenje premijera Albina Kurtija.

Nakon prebrojanih 14,5 odsto glasova, Samoopredjeljenje je osvojilo 38,7 odsto podrške birača, pokazuju preliminarni rezultati.

Na drugom mjestu nalazi se opoziciona Demokratska stranka Kosova sa 21,6 odsto glasova, dok je Demokratski savez Kosova osvojio 17,3 odsto.

Iako je Samoopredjeljenje i dalje najjača politička opcija, prvi rezultati ukazuju na pad podrške u odnosu na prethodne izbore. Na parlamentarnim izborima održanim u decembru prošle godine Kurtijeva stranka osvojila je 51,1 odsto glasova, što je tada predstavljalo rast u odnosu na 42 odsto osvojenih na izborima u februaru 2025. godine.

Do prijevremenih izbora došlo je nakon višemjesečne političke krize. Samoopredjeljenje nije uspjelo da postigne dogovor sa drugim političkim strankama o izboru predsjednika Kosova, zbog čega je u aprilu raspušten parlament i raspisani su novi izbori.

Konačni rezultati očekuju se nakon završetka brojanja svih glasova, a ostaje da se vidi da li će Kurti uspjeti da formira stabilnu parlamentarnu većinu ili će biti primoran na pregovore sa opozicionim strankama.

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Tagovi

Kosovo izbori aljbin kurti

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