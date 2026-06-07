Na "Kosovu" se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave.

Izvor: Kosovo online

Vanredni parlamentarni izbori na "Kosovu" su raspisani nakon što poslanici nisu uspjeli da u predviđenom roku izaberu novog predsjednika. Biračka mjesta su otvorena u sedam sati, a biće zatvorena u 19 sati. Pravo glasa na izborima ima 2.092.174 birača.

Na izborima učestvuje ukupno 21 politički subjekat - tri koalicije, 17 političkih stranaka i jedan nezavisan kandidat.

Centralna izborna komisija utvrdila je redoslijed političkih subjekata, pa će se danas na glasačkim listićima naći PSA, Nova demokratska inicijativa Kosova IRDK, Demokratski savez Kosova, Jedinstvena goranska partija, Socijaldemokratska unija, Samoopredjeljenje, KNRP, Nova demokratska stranka, Srpska lista, nezavisni kandidat Esmir Kasi, Ujedinjene Aškalije, Turska demokratska partija Kosova KDTP, Progresivni pokret kosovskih Roma, Partija Fjala, Demokratska partija Kosova, Koalicija Vakat, Partija Za slobodu pravdu i opstanak, Alijansa, Socijaldemokratska partija, Ujedinjena romska partija Kosova, Egipatska liberalna partija.

Vidi opis Parlamentarni izbori na "Kosovu": Treće glasanje za 16 mjeseci, birališta otvorena u 7 časova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kosovo online Br. slika: 11 11 / 11

Od 120 mjesta koliko broji Skupština Kosova, albanske partije su u trci za 100 mandata, dok je deset rezervisano za srpsku zajednicu i deset za predstavnike drugih manjina (Rome, Aškalije, Egipćane, Bošnjake, Turke i Gorance).

Od stranaka iz srpske zajednice, na izborima učestvuje Srpska lista i Za slobodu, pravdu i opstanak.

Ovo je ukupno peti izborni proces u posljednjih 16 mjeseci. Današnji izbori su treći na kojem će se građani izjasniti koga žele da vide u parlamentu.