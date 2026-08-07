Bez plata i zdravstvenog osiguranja: Rudari treću noć proveli u jami

U jami Raspotočje Rudnika mrkog uglja "Zenica" i dalje štrajkuje 11 rudara jer im kasne plate, a nije uplaćeno ni zdravstveno osiguranje.

Izvor: Shutterstock

Potpredsjednik Sindikata Elvedin Alić rekao je da su rudari treću noć zaredom proveli u jami, te da im je zdravstveno stanje dobro.

Juče je na mjesec dana riješen problem ovjere zdravstvenih knjižica za sva tri rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu, prenose federalni mediji.

Rudari nisu primili majsku, junsku, a sad već i julsku platu, tako da im je ugrožena egzistencija, kao i njihovih porodica.

(Srna)