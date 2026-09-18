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Incident u sobi za posjete: Kavčani se potukli u zatvoru Spuž

Incident u sobi za posjete: Kavčani se potukli u zatvoru Spuž

Autor D.V. Izvor Vijesti.me
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Haos u prostoriji za posjete istražnog zatvora u Spužu izbio je kada su se verbalno i fizički sukobili pritvoreni pripadnici kavačkog klana.

avčani se potukli u zatvoru Spuž Izvor: Facebook printscreen

U spuškom istražnom zatvoru danas je, tokom posete, došlo do incidenta između pritvorenika Marija Miloševića i Radoslava Gila Stanišića, nakon čega je prema Stanišiću krenuo i Zoran Kažić, saznaju "Vijesti".

Prema jednom od izvora, najveću cenu platio je Kotoranin Igor Božović, koji je pokušavao da razdvoji zavađene "kavčane". Izvor tvrdi da ga je, dok je razdvajao tuču, nekoliko puta udario Mario Milošević.

Radoslav Gile Stanišić
Izvor: Facebook

Prema riječima jednog od izvora, Milošević i Stanišić najpre su se koškali, nakon čega je bilo nasrtaja i zamahivanja. Nezvanični izvori iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), međutim, tvrde da je njihov službenik reagovao i spriječio fizički obračun.

Nakon njihove čarke, u metežu koji je nastao, umešao se Kažić i krenuo prema Stanišiću.

"Službenik UIKS-a reagovao je i spriječio da incident preraste u ozbiljniji fizički obračun", tvrdi izvor iz UIKS-a.

Izvor: Facebook

Saznaje se da je u trenutku incidenta u prostoriji za posete bilo nekoliko pritvorenika označenih kao pripadnici kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela. Uprava spuškog zatvora o incidentu je obavestila Upravu policije.

Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, napad na novinarku Oliveru Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Radomira Đuričkovića.

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Tagovi

Kavčani kavački klan tuča

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