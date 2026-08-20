Uhapšen jedan od vođa "kavačkog klana": Lociran na popularnom ostrvu u Grčkoj

Na Kritu uhapšen Uroš Ninković, jedan od vođa "kavačkog klana".

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Večeras je na ostrvu Krit u Grčkoj uhapšen muškarac za kog se sumnja da je Uroš Ninković, jedan od vođa "kavačkog klana", saznaje "Kurir". Sumnja se da je on "vojnik-ubica" za Marka Đorđevića poznatijeg kao Markeđani i Radoja Zvicera, glavnog vođu "kavačkog klana".

Prilikom hapšenja je kod sebe imao falsifikovana lična dokumenta Češke Republike i Bosne i Hercegovine. Za njim je bila raspisana potjernica zbog krivičnog djela falsifikat od strane Policijske uprave za Grad Beograd.

Kako dalje saznaje "Kurir", srpska policija sada nastavlja saradnju sa Nacionalnim biroom Interpola u Atini. Grčka policija zasad nema informacije zbog čega je on bio na Kritu, istraga je u toku.