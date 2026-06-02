SDT Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 10 lica zbog šverca više od četiri tone kokaina, među kojima je i Radoje Zvicer. Pokrenuta je i finansijska istraga radi trajnog oduzimanja imovine stečene kriminalom.

Izvor: screenshot rtcg.me/Interpol/Printscreen

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore (SDT) podiglo je zbog šverca više od četiri tone kokaina optužnicu protiv odbeglog Vukašina Vojinovića, Aleksandra Mijajlovića, Vuka Banićevića, Vlada Banićevića, Filipa Zindovića Kljajevića, Nebojše Bugarina, Božidara Jabučanina, Milana Popovića, Vladimira Bajčete i vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koji je takođe u bekstvu.

U optužnici je predloženo da se Banićevićima produži pritvor, a da se Vojinoviću, Zindoviću, Zviceru, Bugarinu i Jabučaninu koji su u bjekstvu sudi u odsustvu. Ostali okrivljeni u pritvoru su u drugim krivičnim predmetima.

"Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv 10 okrivljenih: V.V., A.M., V.B., V.B., N.B., B.J., M.P., R.Z., F.Z. i V.B., a protiv V.V., V.B. i V.B., za četiri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv N.B., za tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv A.M. i M.P., za dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv R.Z., F.Z., B.J. i V.B., za po jedno krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je ukupno 4.139,605 kilograma kokaina", saopšteno je iz tog crnogorskog tužilaštva.

Vidi opis Nova optužnica protiv odbeglog Zvicera i još devet osoba: Vođi kavačkog klana prijeti oduzimanje inovine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MUP Crne Gore Br. slika: 9 9 / 9 AD

Istakli su da su protiv okrivljenih pokrenuli finansijsku istragu, "sa ciljem trajnog oduzimanja imovine za koju se utvrdi da je stečena kriminalnom delatnošću".

(Kurir/MONDO)