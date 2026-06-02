Nova optužnica protiv odbeglog Zvicera i još devet osoba: Vođi kavačkog klana prijeti oduzimanje inovine

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

SDT Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 10 lica zbog šverca više od četiri tone kokaina, među kojima je i Radoje Zvicer. Pokrenuta je i finansijska istraga radi trajnog oduzimanja imovine stečene kriminalom.

Nova optužnica protiv odbeglog Zvicera i još devet osoba Izvor: screenshot rtcg.me/Interpol/Printscreen

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore (SDT) podiglo je zbog šverca više od četiri tone kokaina optužnicu protiv odbeglog Vukašina Vojinovića, Aleksandra Mijajlovića, Vuka Banićevića, Vlada Banićevića, Filipa Zindovića Kljajevića, Nebojše Bugarina, Božidara Jabučanina, Milana Popovića, Vladimira Bajčete i vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, koji je takođe u bekstvu.

U optužnici je predloženo da se Banićevićima produži pritvor, a da se Vojinoviću, Zindoviću, Zviceru, Bugarinu i Jabučaninu koji su u bjekstvu sudi u odsustvu. Ostali okrivljeni u pritvoru su u drugim krivičnim predmetima.

"Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv 10 okrivljenih: V.V., A.M., V.B., V.B., N.B., B.J., M.P., R.Z., F.Z. i V.B., a protiv V.V., V.B. i V.B., za četiri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv N.B., za tri krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, protiv A.M. i M.P., za dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv R.Z., F.Z., B.J. i V.B., za po jedno krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji predmet izvršenja je ukupno 4.139,605 kilograma kokaina", saopšteno je iz tog crnogorskog tužilaštva.

Istakli su da su protiv okrivljenih pokrenuli finansijsku istragu, "sa ciljem trajnog oduzimanja imovine za koju se utvrdi da je stečena kriminalnom delatnošću".

(Kurir/MONDO)

