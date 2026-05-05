Uhvaćen odbjegli član Zvicerovog klana: "Pao" na drugom kraju svijeta u akciji Interpola

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
K. D., uhapšen je u Moskvi nakon međunarodne ciljane potrage i razmjene informacija između Interpola u Podgorici i Moskvi, na osnovu kojih su ga locirali i priveli ruski policijski službenici.

Uhapšen Kristijan Drešaj član Zvicerove grupe Izvor: sirtravelalot/Natalya Volchenkova/shutterstock

Odbjegli član kriminalne grupe Vase Ulića, Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, Tuzanin Kristijan Drešaj uhapšen je danas u Moskvi, potvrđeno je "Vijestima" zvanično iz Uprave policije.

Iz te institucije saopštili su da je Drešaj lišen slobode nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage i direktne i precizne razmjene informacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Moskva. Navode da su ga na osnovu tih informacija policijski službenici Ruske Federacije locirali i uhapsili.

"Za K.D. je NCB Interpola Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Navedeno lice je u policijsko-operativnim evidencijama označeno kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike", saopštili su iz UP, prenose Vijesti.

Pojašnjavaju da je hapšenju Drešaja prethodila intenzivna razmjena operativnih i obavještajnih podataka između službenika Grupe za ciljano traganje - FAST Montenegro i policijskih službi Ruske Federacije, uz podršku Jedinice za organizovani kriminal Generalnog sekretarijata Interpola u Lionu.

Nakon toga su sprovedene dalje aktivnosti koje su dovele do lociranja i lišenja slobode K.D. Slijede dalje komunikacije između pravosudnih organa Crne Gore i Ruske Federacije u cilju ekstradicije ovog lica.

Iz UP su saopštili da u saradnji sa Interpolom, Europolom i drugim međunarodnim partnerskim službama nastavljaju sa preduzimanjem aktivnosti ciljanih potera radi privođenja pravdi članova organizovanih kriminalnih grupa i izvršilaca teških krivičnih djela koji djeluju i na transnacionalnom nivou. Poručuju i da nastavljaju kontinuiranu borbu protiv svih oblika teškog i organizovanog kriminala.

(Mondo.rs)

