Oglasila se škola u kojoj je radio profesor osumnjičen za uznemiravanje: Uradili smo sve što je do nas

Policijska uprava Bijeljina sprovela je u Okružno javno tužilaštvo S.D. iz Bijeljine, profesora Poljoprivredne i medicinske škole, koji je uhapšen nakon prijave za polno uznemiravanje.

Izvor: mojabijeljina.com

Prema nezvaničnim informacijama, profesor je osumnjičen za uznemiravanje šesnaestogodišnje učenice, a slučaj je prijavio član njene porodice.

Povodom ovog slučaja oglasila se i JU Poljoprivredna i medicinska škola u Bijeljini, navodeći da je bez odlaganja preduzela mjere iz svoje nadležnosti i o svim relevantnim saznanjima obavijestila nadležne institucije.

Iz škole su istakli da su odmah po saznanju o navedenim okolnostima postupili u skladu sa važećim zakonskim propisima i Protokolom o postupanju u slučajevima nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja djece.

"Javna ustanova Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina postupa uz puno poštovanje zakonskih procedura, prava maloljetnog lica, zaštite njegove privatnosti i interesa istrage zbog čega u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije niti komentarisati pojedinosti postupka koji vode nadležni organi", navedeno je u saopštenju škole.

Iz ove obrazovne ustanove poručili su da svako ponašanje kojim se ugrožava bezbjednost, dostojanstvo i integritet učenika smatraju neprihvatljivim, te da će i ubuduće dosljedno primjenjivati sve propisane mjere zaštite djece i učenika.