Sveštenik Bogdan preminuo poslije transplantacije: Prijatelj mu dao dio jetre da ga spase, ali nije izdržao

Protojerej-hadži Bogdan Stjepanović iz Bijeljine preminuo je poslije duge i teške bolesti, samo dva mjeseca nakon transplantacije jetre u Istanbulu.

Iako je njegov kolega, sveštenik Darko Perić iz Pilice, pokazao nadljudsku hrabrost i donirao mu 60 odsto svog organa kako bi mu spasao život, srce mladog oca četiri devojčice nije izdržalo. Na Instagramu se oglasila i Bogdanova supruga Jovana Stjepanović.

"Sa neizmjernom tugom i bolom javljamo da je preminuo naš voljeni suprug, otac i sveštenik, protojerej-hadži Bogdan Stjepanović. Neka mu Gospod podari vječni mir, a nama snagu da izdržimo ovaj gubitak", navela je u objavi i dodala da će javnost o vremenu opela i sahrane biti naknadno obavještena.

Podsjetimo, Bogdanova sudbina bila je neraskidivo vezana za nevjerovatan podvig njegovog prijatelja, sveštenika Darka Perića (41) iz Pilice. Kada su sve nade počele da gasnu, otac Darko je na praznik Svetog Jovana Krstitelja donio odluku koja je zadivila svijet - odlučio je da mu daruje 60 odsto svoje jetre.

"Na praznik mi se javila želja da mu spasem život jer mu je bio ugrožen, bio sam mu posljednja prilika. Ista smo krvna grupa, ali morao sam da prođem mnoga testiranja. Bogdan i ja se poznajemo sa studija u Beogradu, družimo se i održavamo kontakt već 20 godina", ispričao je nedavno otac Darko.

Operacija u Istanbulu

Kada je Darko saopštio Bogdanu svoju odluku, ovaj mu je kroz suze rekao: "Ne znam šta da kažem ni kako da ti se odužim."

Iako je znao da zahvat nosi rizik i od smrtnog ishoda po samog donora, otac Darko nije uzmakao.

"Želio sam da pomognem kao hrišćanin, brat i sveštenik. U Istanbul smo stigli 5. marta, sa mnom je u pratnji bila i supruga Radmila. Transplantacija je izvršena 16. marta. Donirao sam 60 odsto organa. Bilo je teško nakon zahvata, bio sam na odjeljenju sedam dana, ali kako su dani odmicali, bolje sam se osjećao", prisjećao se ovaj heroj u mantiji.

Četiri ćerkice svakog dana plakale i čekale tatu

Dok je otac Bogdan ležao na intenzivnoj njezi u Turskoj, u Bijeljini su četiri male ćerke brojale dane do njegovog povratka. O njima su brinule bake, dok je majka Jovana bila uz uzglavlje bolesnog supruga.

"Jovana kaže da ima pomaka i da je bolje. To mi mnogo znači", govorio je otac Darko, vjerujući da će njegov prijatelj uspjeti da se vrati svojoj djeci.

Bogdanova golgota počela je sa pandemijom korone. Virus je preležao četiri puta, a posledice su bile kobne po njegovu jetru. Za njegovo liječenje ujedinila se cijela zemlja.

"Za oca Bogdana je akcija prikupljanja sredstava krenula 1. oktobra prošle godine. Mnogi su učestvovali, i mi kao sveštenici, sve sa ciljem da se prikupi novac za transplantaciju. Prije ovog uspješnog donorstva, bila su dva neuspjela pokušaja", podsjetio je otac Darko.

Nažalost, uprkos svom trudu ljekara, humanosti hiljada ljudi i nadljudskoj žrtvi kolege koji je dao dio svog tijela da on preživi, Bogdan nije izdržao period oporavka. Njegova smrt ostavlja ogromnu prazninu u srcima parohijana i porodice, ali priča o ljubavi dva prijatelja ostaće da živi kao najveći spomenik humanosti.

