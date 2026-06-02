Talačka kriza u Njemačkoj: Državljanin Srbije pucao na policiju, pa se zabarikadirao sa dvoje djece

U Dortmundu, muškarac iz Srbije zadržao dvoje djece kao taoce nakon što je pucao na policajca.

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Muškarac se u utorak uveče zabarikadirao u stanu u dortmundskoj četvrti Hehsten u Njemačkoj. Prema pisanju Bilda, uzeo je dvoje male djece za taocei prethodno je pucao na policajca.

Vjeruje se da je počinilac državljanin Srbije. Prema pisanju Bilda, policajac je nosio zaštitni prsluk i stoga je srećom samo lakše povrijeđen hicem.

Napravio haos u klubu, pa pucao u policajca

On je prethodno izazvao nerede u jednom klubu, prijeteći gostima i prskajući biber sprejom. Nakon toga je pobjegao automobilom. Kada je policija pokušala da ga zaustavi, pucao je iz oružja malog kalibra kroz prozor, pogodivši policajca. Zatim je pobjegao u kuću i vjeruje se da drži dvoje djece kao taoce.

Naoružani policajci su sada na mestu talačke situacije i provjeravaju kuću u kojoj se počinilac zabarikadirao. Pregovarački tim iz SEK-a (Specijalne komande za raspoređivanje) stigao je u okrug Hehsten u Dortmundu i pokušaće da ubijedi počinioca da napusti talačku situaciju, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje djece.

(MONDO)