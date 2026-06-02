logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Talačka kriza u Njemačkoj: Državljanin Srbije pucao na policiju, pa se zabarikadirao sa dvoje djece

Talačka kriza u Njemačkoj: Državljanin Srbije pucao na policiju, pa se zabarikadirao sa dvoje djece

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

U Dortmundu, muškarac iz Srbije zadržao dvoje djece kao taoce nakon što je pucao na policajca.

Njemačka policija Izvor: Shutterstock

Muškarac se u utorak uveče zabarikadirao u stanu u dortmundskoj četvrti Hehsten u Njemačkoj. Prema pisanju Bilda, uzeo je dvoje male djece za taocei prethodno je pucao na policajca.

Vjeruje se da je počinilac državljanin Srbije. Prema pisanju Bilda, policajac je nosio zaštitni prsluk i stoga je srećom samo lakše povrijeđen hicem.

Napravio haos u klubu, pa pucao u policajca

On je prethodno izazvao nerede u jednom klubu, prijeteći gostima i prskajući biber sprejom. Nakon toga je pobjegao automobilom. Kada je policija pokušala da ga zaustavi, pucao je iz oružja malog kalibra kroz prozor, pogodivši policajca. Zatim je pobjegao u kuću i vjeruje se da drži dvoje djece kao taoce.

Naoružani policajci su sada na mestu talačke situacije i provjeravaju kuću u kojoj se počinilac zabarikadirao. Pregovarački tim iz SEK-a (Specijalne komande za raspoređivanje) stigao je u okrug Hehsten u Dortmundu i pokušaće da ubijedi počinioca da napusti talačku situaciju, prvenstveno kako bi zaštitio živote dvoje djece.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka pucnjava policija talačka kriza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ