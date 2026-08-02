Pao avion sa 13 osoba, svi su poginuli: Uznemirujući snimci sa mjesta nesreće u Peruu (Video)

Pao avion u Peruu, poginulo 13 osoba.

Izvor: Mariajulia VAREMAN / AFP / Profimedia

Mali avion pao je blizu grada Naska na jugu Perua i poginulo je čak 13 osoba - 11 putnika i dvoje članova posade, piše britanski "San". Avion je pao kod poznatog arheološkog nalazišta i turističke atrakcije.

Letjelica je poletjela oko 13 časova po lokalnom vremenu i srušila se poslije svega nekoliko minuta.

U pitanju je turistički let iznad Naska. Nažalost, avion se srušio svega nekoliko minuta nakon polijetanja.

Así quedó la avioneta que se estrelló al sobrevolar las Líneas de Nasca. Varios de los fallecidos son turistas italianos.@MinCulturaPe@CancilleriaPerupic.twitter.com/IhEdcO8fla — Revista Lima Gris (@Limagris)August 1, 2026

Niko od 13 osoba iz letjelice nije preživio. Poginulo je sedam državljana Italije, dva Nijemca, dva Španca i dva člana posade.

#URGENTE| Tragedia en Perú: al menos 13 personas fallecieron tras el accidente de una avioneta turística que sobrevolaba las Líneas de Nazca.pic.twitter.com/2pkHGWElfe — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto)August 1, 2026

Uzrok pada aviona zasad nije poznat. Istraga je u toku.

A small tourist plane crashed on Saturday while conducting a sightseeing flight over Peru’s famous Nazca Lines, killing all 13 people on board. Authorities said the aircraft was carrying 11 passengers and two pilots when it went down near the UNESCO World Heritage site in…pic.twitter.com/6yFqmtUDxs — Mighty News (@Mighty__News)August 1, 2026

(Mondo.rs)