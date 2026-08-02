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Pao avion sa 13 osoba, svi su poginuli: Uznemirujući snimci sa mjesta nesreće u Peruu (Video)

Pao avion sa 13 osoba, svi su poginuli: Uznemirujući snimci sa mjesta nesreće u Peruu (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pao avion u Peruu, poginulo 13 osoba.

U padu aviona u Peruu poginulo 13 ljudi Izvor: Mariajulia VAREMAN / AFP / Profimedia

Mali avion pao je blizu grada Naska na jugu Perua i poginulo je čak 13 osoba - 11 putnika i dvoje članova posade, piše britanski "San". Avion je pao kod poznatog arheološkog nalazišta i turističke atrakcije.

Letjelica je poletjela oko 13 časova po lokalnom vremenu i srušila se poslije svega nekoliko minuta. 

U pitanju je turistički let iznad Naska. Nažalost, avion se srušio svega nekoliko minuta nakon polijetanja.

Niko od 13 osoba iz letjelice nije preživio. Poginulo je sedam državljana Italije, dva Nijemca, dva Španca i dva člana posade.

Uzrok pada aviona zasad nije poznat. Istraga je u toku.

(Mondo.rs)

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