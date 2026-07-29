Jedanaest godina nakon tragedije: Počinje suđenje po tužbi zbog pada aviona

Više od decenije nakon namjernog obaranja putničkog aviona kompanije "Džermanvingz", pri čemu je poginulo svih 150 ljudi u letjelici, sud u Njemačkoj će saslušati tužbu kojom se traži odšteta od države.

Izvor: Shutterstock

Iz suda je saopšteno da postupak treba da počne 28. avgusta pred regionalnim sudom u Braunšvajgu.

Svaki od 30 potraživalaca traži odštetu u iznosu do 110.000 evra, prenosi agencija DPA.

"Džermanvingzov" avion "erbas A320" srušio se u francuskim Alpima 24. marta 2015. godine, tokom leta iz Barselone prema Diseldorfu. Poginulo je 144 putnika i šest članova posade.

Istražioci su zaključili da je kopilot namjerno srušio letjelicu.

Prema sudskim dokumentima, potraživaoci tvrde da sposobnost kopilota za obavljanje leta nije bila adekvatno praćena, što je omogućilo da dođe do pada. Oni tvrde da je Njemačka zbog toga odgovorna za štetu.

Građanski postupak se vodi u Braunšvajgu jer se u tom gardu nalazi njemačka savezna kancelarija za vazduhoplovstvo.

U preliminarnoj sudskoj procjeni navodi se da njemačka država vjerovatno neće morati da plati odštetu. Umjesto toga, pogođene strane bi potencijalno mogle da zatraže istu nadoknadu od avio-kompanije.

(Srna)