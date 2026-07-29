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Novi apel za racionalno trošenje vode u potkozarskim selima

Novi apel za racionalno trošenje vode u potkozarskim selima

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Banjalučko preduzeće "Vodovod" uputilo je ponovo apel stanovnicima potkozarskih sela zbog povećane potrošnje vode usljed visoke temperature vazduha, što ugrožava stabilnost vodosnabdijevanja.

apel za racionalno trošenje vode u potkozarskim selima Izvor: Victoria Nochevka/Shutterstock

"Podsjećamo da su i dalje na snazi vanredna situacija na području koje se vodom snabdijeva sa sistema `Tunjice` i odluka o racionalnom korištenju vode, te apelujemo da potrošači vodu koriste samo za lične i potrebe domaćinstva, te pojenje stoke", navedeno je iz banjalučkog "Vodovoda".

Zamjenik komandanta banjalučkog Gradskog štaba za vanredne situacije Miroslav Ševo ponovo je apelovao da stanovnici potkozarskih sela racionalno troše vodu i budu solidarni.

"Molimo sve stanovnike da vodu koriste racionalno, prvenstveno za piće, higijenu i osnovne životne potrebe, kako bi se očuvalo stabilno snabdijevanje i izbjegle nove nestašice", izjavio je Ševo Srni.

On je pozvao poljoprivredne proizvođače da se za dopremanje vode obrate stručnim saradnicima u svojim mjesnim zajednicama.

"Voda za ove namjene doprema se besplatno posredstvom Civilne zaštite, kako se plastenici, usjevi i bašte ne bi navodnjavali vodom iz sistema javnog vodovoda. Trajno rješenje ovog problema biće obezbijeđeno završetkom novog cjevovoda koji je trenutno u izgradnji. Do tada je potrebna odgovornost svih nas", rekao je Ševo.

Podsjećamo, 

(Srna)

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