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Normalizovano vodosnabdijevanje u banjalučkim naseljima: Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju

Normalizovano vodosnabdijevanje u banjalučkim naseljima: Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Vodosnabdijevanje u Dragočaju, Prijakovcima i Priječanima je normalizovano, ali nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode zbog osjetljivosti sistema.

Normalizovano vodosnabdijevanje u banjalučkim naseljima Izvor: Victoria Nochevka/Shutterstock

U banjalučkim mjesnim zajednicama Dragočaj, Prijakovci, Priječani, te u potkozarskim selima vodosnabdijevanje je normalizovano, ali je sistem i dalje osjetljiv na naglo povećanje potrošnje, izjavio je šef banjalučkog Stručno-operativnog tima Miroslav Ševo.

On je pozvao stanovnike da vodu koriste racionalno, prvenstveno za piće, higijenu i osnovne životne potrebe, kako bi se očuvalo stabilno snabdijevanje i izbjegle nove nestašice, saopšteno je iz Gradske uprave.

Ševo je poručio poljoprivrednim proizvođačima da se za dopremu vode obrate stručnim saradnicima u svojim mjesnim zajednicama.

"Voda za ove namjene doprema se besplatno posredstvom Civilne zaštite kako se plastenici, usjevi i bašte ne bi navodnjavali vodom iz sistema javnog vodovoda. Trajno rješenje ovog problema biće obezbijeđeno završetkom novog cjevovoda koji se trenutno gradim a do tada je potrebna odgovornost svih", rekao je Ševo.

On je naglasio da je zajednički interes svih uredno vodosnabdijevanje stanovništva i što skoriji završetak novog cjevovoda, kojim će ovaj problem biti trajno riješen.

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