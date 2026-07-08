logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Upućen novi apel potrošačima potkozarskih sela za racionalnu potrošnju vode

Upućen novi apel potrošačima potkozarskih sela za racionalnu potrošnju vode

Autor Haris Krhalić
0

Zbog skoka potrošnje vode u potkozarskim selima kod Banjaluke, Gradski štab uputio je apel građanima za racionalnu potrošnju.

Upućen novi apel potrošačima potkozarskih sela za racionalnu potrošnju vode Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Nakon što je ponovo došlo do povećane potrošnje vode, Stručno-operativni tim Gradskog štaba za vanredne situacije održao je sastanak sa kojeg je ponovo poslan apel stanovništvu mjesnih zajednica Piskavica, Verići, Potkozarje, Mišin Han, Ramići, Barlovci, Dragočaj i Prijakovci da vodu iz javnog vodovodnog sistema koriste krajnje racionalno i isključivo za osnovne životne potrebe.

"Ponovo imamo situaciju da se, prema podacima iz Vodovoda, potrošnja vode u periodu od 18.00 do 20.00 časova povećava i do tri puta. To nas navodi na zaključak da se voda ne koristi prema preprukama Gradskog štaba za vanredne situacije. Ovakvo naglo i izraženo povećanje potrošnje jasno ukazuje na zalijevanje bašta, travnjaka i voćnjaka, punjenje bazena i druge vidove nenamjenskog korištenja vode", kazao je Miroslav Ševo, šef Stručno-operativnog tima.

On je dodao da su nadležni iz Komunalne policije bili na terenu i uočili nepravilnosti pri korištenju vode.

Naglašava da se takvim postupanjem direktno ugrožava stabilnost sistema, onemogućava punjenje rezervoara i dovodi u pitanje redovno vodosnabdijevanje domaćinstava, posebno u višim zonama i na krajnjim dijelovima vodovodne mreže.

"Ovim putem ponovo apelujemo na stanovništvo, da se voda koristi u skladu sa preporukama. Pozivamo sve građane u potkozarskim selima na solidarnost i odgovornost, kako bismo prebrodili ovih preostalih mjesec i po dana do okončanja radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice i kako bi cijelu sezonu svi imali vodu. Svako prekomjerno trošenje vode znači da neko drugo domaćinstvo može ostati bez vode za piće, higijenu ili napajanje stoke", rekao je Ševo

On je pozvao poljoprivredne proizvođače da ne stvaraju zalihe, koristeći vodu iz vodovodne mreže, već ukoliko imaju potrebu za vodom, da se obrate stručnim saradnicima u Mjesnim zajednicama u kojima žive, te da će im vodu putem cisterni, besplatno dostaviti pripadnici Odsjeka za poslove civilne zaštite i PTVSJ Grada Banja Luka.

Ševo je na kraju naglasio da će Stručno-operativni tim i Gradski štab nastaviti da prati stanje na sistemu i preduzimati neophodne mjere radi očuvanja stabilnog vodosnabdijevanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

voda Banjaluka nestašica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ