Upućen novi apel potrošačima potkozarskih sela za racionalnu potrošnju vode

Zbog skoka potrošnje vode u potkozarskim selima kod Banjaluke, Gradski štab uputio je apel građanima za racionalnu potrošnju.

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Nakon što je ponovo došlo do povećane potrošnje vode, Stručno-operativni tim Gradskog štaba za vanredne situacije održao je sastanak sa kojeg je ponovo poslan apel stanovništvu mjesnih zajednica Piskavica, Verići, Potkozarje, Mišin Han, Ramići, Barlovci, Dragočaj i Prijakovci da vodu iz javnog vodovodnog sistema koriste krajnje racionalno i isključivo za osnovne životne potrebe.

"Ponovo imamo situaciju da se, prema podacima iz Vodovoda, potrošnja vode u periodu od 18.00 do 20.00 časova povećava i do tri puta. To nas navodi na zaključak da se voda ne koristi prema preprukama Gradskog štaba za vanredne situacije. Ovakvo naglo i izraženo povećanje potrošnje jasno ukazuje na zalijevanje bašta, travnjaka i voćnjaka, punjenje bazena i druge vidove nenamjenskog korištenja vode", kazao je Miroslav Ševo, šef Stručno-operativnog tima.

On je dodao da su nadležni iz Komunalne policije bili na terenu i uočili nepravilnosti pri korištenju vode.

Naglašava da se takvim postupanjem direktno ugrožava stabilnost sistema, onemogućava punjenje rezervoara i dovodi u pitanje redovno vodosnabdijevanje domaćinstava, posebno u višim zonama i na krajnjim dijelovima vodovodne mreže.

"Ovim putem ponovo apelujemo na stanovništvo, da se voda koristi u skladu sa preporukama. Pozivamo sve građane u potkozarskim selima na solidarnost i odgovornost, kako bismo prebrodili ovih preostalih mjesec i po dana do okončanja radova na zamjeni dovodnog cjevovoda do rezervoara Tunjice i kako bi cijelu sezonu svi imali vodu. Svako prekomjerno trošenje vode znači da neko drugo domaćinstvo može ostati bez vode za piće, higijenu ili napajanje stoke", rekao je Ševo

On je pozvao poljoprivredne proizvođače da ne stvaraju zalihe, koristeći vodu iz vodovodne mreže, već ukoliko imaju potrebu za vodom, da se obrate stručnim saradnicima u Mjesnim zajednicama u kojima žive, te da će im vodu putem cisterni, besplatno dostaviti pripadnici Odsjeka za poslove civilne zaštite i PTVSJ Grada Banja Luka.

Ševo je na kraju naglasio da će Stručno-operativni tim i Gradski štab nastaviti da prati stanje na sistemu i preduzimati neophodne mjere radi očuvanja stabilnog vodosnabdijevanja.