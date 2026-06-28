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Piskavica sedmi dan bez vode: Mještani najavljuju odlazak u Gradsku upravu

Piskavica sedmi dan bez vode: Mještani najavljuju odlazak u Gradsku upravu

Autor Dragana Božić
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Stanovnici banjalučke mjesne zajednice Piskavica sedmi dan su bez vode i ukoliko je sutra ne dobiju biće preduzete određene mjere da bi se završila agonija oko 1.500 mještana, rekao je predsjednik ove mjesne zajednice Aleksandar Šibarević.

Mještani Piskavice sedam dana bez vode Izvor: Sergei Gorin/Shutterstock

Šibarević je rekao da je situacija alarmantna, a da nadležni nemaju odgovor kada će vodu dobiti.

"Imamo informaciju da je pao sistem i onda je problem da se on vrati u normalno stanje", naglasio je Šibarević.

Istakao je da je krajnje vrijeme da se utvrdi ko je odgovoran i da se prekinu politička prepucavanja.

On je napomenuo da se stanovnici mjesne zajednice Piskavica svih ovih godina snabdijevaju sa istog cjevovoda kada je bilo redovno snabdijevanje vodom.

"Potrebno je obaviti kontrolu rezervoara na Tunjicama i utvrditi da li ima vode. U sve treba da se uključi što veći broj građevinskih firmi da se ovo pitanje riješi jer je situacija vanredna", ukazao je Šibarević.

On je rekao da postoje određena alternativna rješenja, te da je jedino dobro što su dopremane cisterne sa tehničkom vodom za mještane koji imaju stoku, ali da je potrebna voda za ličnu higijenu i sve ostalo.

"Ako voda ne dođe do 12.00 časova, planiram da odem u Gradsku upravu Banjaluka i da čekam odgovore, mirno i korektno", rekao je Šibarević. 

(Srna)

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Piskavica voda Banjaluka

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