Novi trend u podzemlju: Kriminalne grupe masovno koriste Airbnb i e-trgovinu za skladištenje droge, oružja i novca

Kriminalne grupe koriste stanove za kratkoročno iznajmljivanje kao skladišta za drogu i oružje, upozorava belgijska povjerenica za borbu protiv droga.

Izvor: Profimedia/Zuma Press/ Darius Mataitis

Kriminalne grupe sve češće koriste stanove za kratkoročno iznajmljivanje, poput onih na Airbnb-u, za skladištenje droge, oružja i novca. Istovremeno, procvat e-trgovine organizovanom kriminalu pruža nevjerovatne mogućnosti, upozorava glavna belgijska povjerenica za borbu protiv droga In Van Vimeriš, piše Gardijan.

Nacionalna povjerenica za droge u razgovoru za Gardijan objasnila je kako brojne kriminalne organizacije iskorišćavaju platforme za iznajmljivanje za skrivanje novca, droge, oružja, pa i ljudi. Vlasti nemaju potpuni uvid u razmjere problema, ali je jasno da kriminalci vešto koriste prednosti sistema za brzu rezervaciju.

"Ako vam treba neko da preuzme teret u luci, a ne znate tačno kada će brod stići, jednostavno iznajmite Airbnb apartman na tri dana. To je veoma fleksibilno. Ako brod umjesto u Antverpen stigne u Marselj, otkazivanje je besplatno", objasnila je poverenica.

Dodala je da kompanije za kratkoročno iznajmljivanje imaju svoju legitimnu svrhu, ali moraju postati otpornije na zloupotrebe.

Nedavne policijske zapljene

Početkom avgusta policija je u jednom stanu u centru Brisela, iznajmljenom preko Airbnb-a, zaplijenila 3,3 kilograma kokaina i 4.845 evra. Sumnja se da je prostor služio isključivo za skladištenje i pakovanje droge.

Slučaj podsjeća na akciju iz 2024. godine, kada je u stanu u Stadenu pronađena droga vrijedna 21 milion evra u sklopu velike operacije krijumčarenja između Belgije i Velike Britanije.

Reakcija iz Airbnb-a

Belgijski predstavnik Airbnb-a nije direktno komentarisao navode. Umjesto toga, uputio je na nedavne izjave Klemāna Elrija , direktora kompanije za Francusku i Beneluks.

Elri je medijima rekao da takve rezervacije čine zanemarljiv deo u odnosu na milione korisnika godišnje. Pojasnio je da kompanija koristi vještačku inteligenciju za prepoznavanje sumnjivih obrazaca i da o svakom problemu odmah obavještava policiju.

Alati modernog kriminala

Kratkoročno iznajmljivanje samo je jedan od alata koji podzemlju olakšavaju posao. Van Vimeriš navodi i lakoću otvaranja anonimnih imejl adresa, kriptovanu komunikaciju, kriptovalute i rasprostranjenost dostavnih službi.

"Činjenica da e-trgovina cveta enormno olakšava posao organizovanom kriminalu", izjavila je povjerenica. Iako nije imenovala konkretne kompanije, upozorila je da su dostavne službe izložene velikom riziku jer beli kombi koji ispred kuće dostavlja mali paket više nikome nije sumnjiv.

Borba protiv "narko-države"

Van Vimeriš je imenovana 2023. godine, u vrijeme kada je Antverpen postao jedna od glavnih evropskih ulaznih tačaka za kokain. Njeno imenovanje uslijedilo je nakon talasa nasilja: 2022. je tadašnji ministar pravde bio pod policijskom zaštitom zbog planirane otmice, a gradom su odjekivali bombaški napadi. U jednom sukobu bandi ubijena je i 11-godišnja djevojčica.

Prošle godine je jedan istražni sudija upozorio da Belgija rizikuje da postane "narko-država". Van Vimeriš se slaže sa tom procjenom.

"Ako ništa ne preduzmemo, doći ćemo u situaciju da više nećemo znati ko su dobri, a ko loši momci", rekla je.

Ipak, vjeruje da su promjene moguće ako se napadnu finansije kriminalaca.

"To čudovište sa mnogo glava ima samo jedno srce, a to je novac", poručila je. Njena strategija uključuje strože kontrole malih biznisa poput frizerskih salona ili prodavnica koje mogu služiti za pranje novca. Pozvala je lokalne vlasti da istražuju sumnjive aktivnosti u susjedstvu, jer su svi ti poslovi dio veće mreže.

Prema njenim riječima, bande su promenile strukturu. Umjesto nekadašnjih piramida, danas djeluju kao labave i anonimne mreže u kojima članovi često ni ne znaju za koga rade. Poslovi se delegiraju spoljnim saradnicima specijalizovanim za pranje novca ili nabavku oružja.

"To je zapravo kriminal kao usluga i veoma je oportunistički", zaključuje povjerenica.

(MONDO)